Die Entwickler von Little Nightmares präsentierten bei der Gamescom 2024 ihr aktuelles Projekt: Ein neues Horror-Game für PS5 und Steam, das Spieler in eine von Gewalt und Verzweiflung geprägte Welt schickt. In der ersten Ausgabe des EDGE Magazins für Januar 2025 berichtet das Team von der Entwicklung.

Was ist das für ein Spiel? Reanimal ist ein Horror-Spiel mit Survival- und Stealth-Elementen. Alleine oder zu zweit schlüpft man in die Schuhe von zwei Geschwistern, die ihre verlorenen Freunde finden und düsteren Gefahren entkommen wollen.

Bisher stammen sämtliche Informationen zu dem Spiel aus einem Teaser, einem Announcement-Trailer und einer Demo auf der Gamescom 2024, doch nun geben die Entwickler in der neuesten Ausgabe des EDGE Magazins einen tieferen Einblick.

Nachdem das Entwicklerstudio Tarsier ihre Little-Nightmares-Reihe dem zugehörigen Publisher Bandai Namco überlassen haben, präsentieren sie sich mit Reanimal weiterhin im authentischen Stil:

Flucht durch eine verzerrte Welt

Was ist das Setting in Reanimal? Reanimal spielt in einer von Dunkelheit korrumpierten Welt, welche scheinbar ein düsteres Geheimnis beherbergt. Innerhalb des Spiels begibt man sich an verschiedene Orte, welche teilweise bereits im Trailer sichtbar waren (darunter eine Scheune, ein Kino und wildes Gewässer).

Zwei Waisenkinder befinden sich auf der Suche nach ihren vermissten Freunden und müssen zusammenarbeiten, um den Gefahren der Insel, von der sie fliehen wollen, entkommen zu können. Weitere relevante Punkte sind die monströsen Tiere, die Vergangenheit der Protagonisten, sowie ein Geheimnis, welches die Charaktere und die Spieler selbst stets verfolgen soll.

Welche Gefahren warten auf die Kinder? Neben dem bereits erwähnten düsteren Setting, wird eine weitere Gefahr im Trailer deutlich: Die verschiedenen humanoiden Wesen und mutierten Tiere, welche neben den Kindern die Insel bewohnen.

„Jedes Monster hat seinen eigenen Lebensraum“, erklärt Art Director Per Bergman im Interview mit EDGE, „Während man die Inseln erforscht, wird man in ihrem zu Hause gefangen und muss sich ihnen wiederholt stellen.“

Die Geschwister schleichen sich an einer Gefahr vorbei

Auch vor mutierten Schafen sind die Kinder nicht sicher

Gemeinsam durch die Gefahr

Wie kreieren die Entwickler ein schutzloses Gefühl? Das Team setzte sich während der Entwicklung ein Grundprinzip: „Gemeinsam verängstigt sein“. Damit sich die Spieler besonders schutzlos und vulnerabel fühlen, arbeiten die Entwickler neben einem gruseligen Design auch gerne mit extremen Größenverhältnissen.

Die Entwickler präsentierten dem EDGE-Team eine Szene an einem Strand, um diese Methode zu erklären: Eines der Kinder entfernt sich von dem anderen, wodurch die Kamera langsam aus dem Bild fährt, um beide Charaktere im Shot zu behalten.

Dadurch werden sie kleiner und kleiner, das Ausmaß und die Offenheit der Umgebung immer größer, wodurch das Gefahrenrisiko und das Machtgefälle einer kleinen Person in einer gefährlichen Welt stetig prominenter wird. Ein Bild aus dem Trailer unterstützt die Erfahrung der Redaktion.

Der Trailer zeigt das Größenverhältnis der kleinen Protagonisten in einer weiten Welt

Die monströsen Tiere sowie die feindlichen Menschen sind auch deutlich größer als die spielbaren Protagonisten, was ein bereits bekanntes Konzept von Little Nightmares war und die Gegner umso gefährlicher erscheinen ließ.

Aus diesem Grund müssen die Kinder versuchen, unbemerkt an ihnen vorbeizuschleichen, anstatt auf Konfrontation zu gehen. Die einzige Alternative ist die Flucht (oder ein böses Ende.)

Wie stehen Atmosphäre und Co-Op im Einklang? Tarsier diskutierte bereits zu Zeiten von Little Nightmares II über einen potenziellen Co-Op-Multiplayer. Mit Reanimal wollten sie diese Erfahrungen mit einem lokalen sowie einem Online-Co-Op erneut aufgreifen.

Das Team experimentierte mit einem Splitscreen, worunter jedoch die Verbindung der Charaktere litt. Der Technical Director Joschka Pöttgen berichtet der EDGE, dass es sich erst mit einer einzigen Kamera für beide Geschwister richtig stimmig anfühlte.

Der Zusammenhalt der Charaktere ist einer der zentralen Punkte in Reanimal. Das soll sich nicht nur in der Story widerspiegeln, sondern auch im Gameplay. Die Spieler müssen gemeinsam Schutz suchen, Rätsel lösen und Passagen überwinden, welche nur in Zusammenarbeit zu bezwingen sind.

Aus diesem Grund implementierten sie ein kleines Feature, was Fans vielleicht bereits aus Little Nightmares II kennen: Händchenhalten.

„Dem Team ist das Händchenhalten sehr wichtig. Bei Verfolgungsjagden ist der KI-Begleiter so nah wie möglich beim anderen Spieler. Diese beiden Kinder helfen sich gegenseitig durch die Hölle.“ Joschka Pöttgen, Technical Director bei Tarsier (Quelle: EDGE)

Wann erscheint Reanimal? Ein Veröffentlichungsdatum für Reanimal gibt es bisher noch nicht, man munkelt jedoch, dass im neuen Jahr 2025 weitere Informationen und vermutlich auch das Spiel selbst erscheinen werden.

Wann erscheint Reanimal? Ein Veröffentlichungsdatum für Reanimal gibt es bisher noch nicht, man munkelt jedoch, dass im neuen Jahr 2025 weitere Informationen und vermutlich auch das Spiel selbst erscheinen werden.

Ob man Reanimal alleine bezwingen will oder doch lieber zu zweit, das bleibt jedem Spieler selbst überlassen.