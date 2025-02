Der Schöpfer von BioShock empfiehlt ein sehr BioShock-artiges Spiel auf Steam, das schon in der Demo 92 % positive Reviews hat

Das Spiel Twisted Towers lässt euch beim Steam Next Fest eine Demo spielen. Der Shooter erinnert an BioShock und wird sogar von dessen Schöpfer empfohlen.

Wer ist der Schöpfer von BioShock? Ken Levine gründete 1997 gemeinsam mit Jonathan Chey und Robert Fermier das Entwicklerstudio Irrational Games. Dort war er als leitender Autor und Creative-Director für die BioShock-Reihe verantwortlich.

Als einstiger kreativer Kopf hinter BioShock gilt er als Schöpfer des legendären Shooters.

Welches Spiel empfiehlt er? Ken Levine fordert in einem Post auf X seine Follower auf, das neue Spiel des Entwicklers Thomas Brush auszutesten. Brush arbeitet mit seinem Studio „Atmos Games“ derzeit an dem Singleplayer-Shooter Twisted Tower, für den im Rahmen des anstehenden Steam Next Fests eine Demo spielbar ist.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Twisted Tower sehen:

Horror in einem 50er-Jahre Freizeitpark

Worum geht es in Twisted Tower? In Twisted Tower spielt ihr einen verzweifelten Mann, der von seiner großen Liebe für einen wohlhabenderen Typen verlassen wurde. Doch dann erhaltet ihr ein mysteriöses Ticket zu einem Freizeitpark, in dem ihr einen ebenso mysteriösen Preis gewinnen könnt.

Kurz darauf findet ihr euch vor den Toren eines verlassenen Freizeitparks der 1950er-Jahre wieder, in dem euch schaurige Maskottchen angreifen und die Fahrgeschäfte mal eine Wartung gebrauchen könnten.

Euer Ziel innerhalb des Parks ist simpel: Ihr wollt den unheilvollen Twisted Tower erklimmen, denn wer die Spitze des Turms erreicht, den erwartet ein Preis. Was das für ein Preis ist, will der geheimnisvolle Leiter des Parks, Mr. Twister, allerdings nicht verraten. Er verspricht euch jedoch, dass euch der Preis gefallen wird – auch wenn er anders sein soll, als der Protagonist es erwarte.

Der Parkleiter macht zudem deutlich, dass er von der Dame weiß, die ihr so sehnsüchtig liebt. Innerhalb des Parks sind auch immer wieder Gemälde der jungen Frau zu sehen.

Insgesamt gibt es in dem gruseligen Freizeitpark 5 Level, die ihr durchqueren müsst: ein Hotel, einen Wasserpark, ein Clown-Casino, ein Karnevalswald und ein Märchenschloss. Der gesamte Freizeitpark soll dabei an verschiedene Disney-Welten und BioShock erinnern – besonders letzteres wird durch die abgedrehten Gegner und das gesamte Leveldesign deutlich.

Wie kommt das Spiel an? Schon die Demo von Twisted Tower macht bei Spielern einen richtig guten Eindruck. Derzeit sind starke 92 % der rund 630 Reviews auf Steam positiv (Stand 23. Februar 2025).

Zwar gibt es auch ein paar Kritikpunkte, wie etwa die Optimierung, aber besonders der Artstyle kann überzeugen. Neben dem Design der Gegner trage vor allem der Sound dazu bei, dass die Atmosphäre des Shooter richtig gut zur Geltung kommt.

Übrigens, auch Ken Levine arbeitet wieder an einem neuen Spiel, das euch ebenfalls den Einfluss von BioShock spüren lässt. Es heißt Judas und soll noch 2025 erscheinen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht der 10 spannendsten neuen Shooter, die dieses Jahr erscheinen: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen