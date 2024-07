Ein neues Action-Rollenspiel scheitert zum Start auf Steam – Gegner der „Woke-Firma“ Sweet Baby Inc. jubilieren

Für Steam, PS5 und Xbox Series X ist am 18. Juli das neue Action-Rollenspiel „Flintlock: The Siege of Dawn“ erschienen. Die ersten Spielerzahlen auf Steam sind katastrophal. Das löst Jubelstürme bei einigen Leuten im Netz aus, die das Spiel ohnehin auf dem Kieker hatten. Denn dort soll die verhasste „Woke-Fabrik“ Sweet Baby Inc. mitgewirkt haben.

Wie läuft es für Flintlock? Gar nicht gut:

Das Spiel startete auf Steam fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In der Spitze hatte es 541 Spieler.

Die Reviews sind dabei mit „größtenteils positiv“ gar nicht schlecht – 74 % der Reviews sind positiv. Aber dass es nur 198 sind, zeichnet schon ein trauriges Bild.

Offenbar wollen nur wenige in das Spiel für 36 € hineinschauen.

Sweet Baby Inc. wird für Flop verantwortlich gemacht

Wen freut das? Dass Flintlock so scheitert, freut vor allem einige Leute im Internet, die „Sweet Baby Inc.“ als Quelle allen Bösen identifiziert haben. Das ist eine kanadische Beratungs-Firma, die Gaming-Entwicklern dabei hilft, in der Entwicklung von Spielen auf „DIE“ zu achten: Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion.

Für eine Reihe von Leuten im Internet ist das „Woke-Wahnsinn“. Angeblich würde Sweet Baby INC Spiele ruinieren. Wie genau sie Spiele so gravierend verändern, dass sie schlechter werden, kann dabei nicht erklärt werden. In einem Artikel hat die GameStar Sweet Baby Inc. genauer beleuchtet.

Auf Twitter jubelt jedenfalls Mark Kern, ein Entwickler, der sich gerne an die Spitze von Protesten gegen die Gaming-Industrie stellt: Er habe schon erklärt, wie der „Race Swap“ der Hauptfigur das Spiel ruiniert habe. Und wie unnötig Geld der Firma herausgeschmissen wurde, um Diversität zu bewerben.

Sweet Baby Inc. habe das Spie zwar verlassen, aber davon habe sich „Flintlock“ nie erholt, weiß Kern (via twitter).

“Niemand will hässliche Frauen spielen”

„KotakuInAction“ ist das inoffizielle reddit der reaktionären GamerGate-Bewegung. Hier sieht man die Probleme von Flintlock in der furchtbaren „Woke-Agenda“, formuliert aber klarer: Niemand wolle eine hässliche Frau mit einem flachen Hintern spielen, erklärt einer der Nutzer. Sie hätten eine „heiße schwarze Braut“ wie in Resident Evil 5 als Hauptfigur wählen sollen.

Das Spiel würde eine Woke-Agenda propagieren.

Dann fragt einer, wenn “Go Woke, go Broke” stimme, wie könne man dann erklären, dass Baldur’s Gate 3, das wokeste Spiel überhaupt, so ein Riesen-Erfolg ist und die Diskussion gerät etwas ins Rudern. Na ja, die meisten würde da ja mit der konventionell schönen Shadowheart herummachen – das zeige das schon irgendwie alles.

Flintlock hat wohl einfach das Geld für ein besseres Spiel gefehlt

Warum ist das Spiel wirklich gefloppt? In den Reviews auf Steam heißt es:

Das Spiel mache den Eindruck, als sei den Entwicklern das Geld ausgegangen – vieles wirke unfertig und nicht implementiert.

Flintlock wirke zu behäbig, die Animationen seien fast lächerlich.

Bei Metacritic bekommt Flintlock auf PS5 und PC nur 71 % – die Xbox-Version kommt auf 73 %:

Games.Ch urteilt: Ein solides Action-Adventure, das nichts Besonderes bietet.

Die GamePro gibt nur 60 % und urteilt, Flintlock kann bei Story und Gameplay nicht mit anderen Spielen im Genre mithalten. In Trailern wirkte es vielversprechend, dem Endergebnis fehle es aber an Budget

Flintlock hat es offenbar schwer, eine Zielgruppe zu finden, weil es im Genre der „Action-Rollenspiele“ zu viele starke Alternativen gibt. Bei Flintlock fehlte zum Release jeglicher Hype.

Das steckt dahinter: Der Argumentation “Spiele scheitern, wenn sie woke sind”, wird allein durch Baldur’s Gate 3 jegliche Grundlage entzogen. Die meisten Spiele scheitern, weil sie am Markt vorbei entwickelt werden. Flintlock dürfte einfach kaum wer auf dem Radar gehabt haben:

Aktuell ist das Google-Interesse in Deutschland etwa 7-mal geringer als an The First Descendant, und das erschien am 2. Juli

Zudem ist das Interesse an Flintlock 10-mal geringer als das Interesse an Once Human, dem letzten großen Release auf Steam

