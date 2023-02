Forspoken: Schauspielerin kriegt Kritik von Gamern, sie sei „peinlich“ – Das sagt sie dazu

Die Schauspielerin Ella Balinska (26) ist die Stimme der Protagonistin Alfre „Frey“ Holland im neuen 80€-Spiel „Forspoken“ (PS5, PC). Im Internet äußerten einige Gamer scharfe Kritik an der Schauspielerin und vor allem ihrer Figur: Das Spiel habe eine „cringy“-Atmosphäre, sei peinlich und zum Fremdschämen. In einem Interview wird die Schauspielerin damit konfrontiert.

Was ist die Kritik an der Figur? Wir haben uns auf MeinMMO schon mit der Reaktion auf Forspoken beschäftigt. Das Spiel wird im Gameplay kritisch gesehen (65 % Metacritic), viel Kritik richtet sich aber spezifisch gegen die Hauptfigur Frey und wie sie rüberkommt:

Frey ist eine „typische“ New Yorkerin, wird in ein Fantasy-Land gerissen und reagiert darauf mit Irritation, Verwunderung und bissigen Kommentaren.

Die Figur wird im Internet von einigen als „fies und shitty“ angesehen – sie würde nur rummaulen, fluchen und die ganze Stimmung zerstören.

Immer wieder wird die Figur als „Cringe“ bezeichnet, als „peinlich“ oder „zum Fremdschämen“.

Das sagt die Schauspielerin zu der Kritik: In einem Interview mit The Verge sagt Balinska:

Ich denke, die Menschen haben immer entweder eine positive oder negative Reaktion auf etwas, das sie sehen und an das sie noch nicht gewohnt sind. Und das ist völlig okay, weil es die Art ist, wie wir Veränderung wahrnehmen.

Forspoken sei so ein außergewöhnliches Spiel, mit einer fantastischen Protagonistin, die so mutig, so kompromisslos und so widerwillig sei und das in der bestmöglichen Art, dass die Zuschauer daran nicht gewöhnt seien.

Wie sieht die Schauspielerin ihre Figur? Im Spiel gibt es am Ende die Möglichkeit als Frey, nach Hausem nach New York zurückzukehren, oder in der Welt zu bleiben und zu kämpfen:

Frey ist eigentlich eine dieser Menschen, die nur redet. Aber in dem Moment, wenn sie mit etwas Realem konfrontiert ist, begreift sie, was sie tun muss. Sie ist jemand, der für die Menschen in Athia eintritt. Ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, nach Hause zu gehen, gerade mit dieser Figur. Aber ich denke, ich würde bleiben.

Schauspielerin ist stolz auf ihre Arbeit in Forspoken

Und was sagt sie zu Gamern? Zu Gamern sagt sie, sie liebe die Gaming-Community dafür, dass sie sich so tief mit jedem Spiel beschäftigen, das sie spielen.

Die Schauspielerin ist trotz all der Kritik auf ihre Arbeit in Forspoken einfach stolz. Sie redet über ihr 8-jähriges Ich::

Ich bin echt stolz auf das, was ich tue. Gerade bin ich sprachlos. Als ich damit begann, Videospiele zu spielen, saß ich unten mit dem Sohn der Friseurin meiner Mutter, während sie sich die Haare machen ließ. Wenn ich jetzt daran denke, dass er sich das Spiel schnappen und mich dort spielen kann, ist das unglaublich. Und ich hoffe, es inspiriert andere Menschen dazu: Wenn man sich genügend anstrengt und einer Sache widmet, kann etwas wirklich Irres passieren.

Journalistin glaubt: Forspoken ist ein “sehr schwarzes Spiel”

Worum drehte sich das Interview noch? Die Autorin des Interviews auf “The Verge”, Ash Parrish, geht im Artikel auf einige Themen ein, die ihr bei “Forspoken” in den Sinn kamen:

Das Spiel sei nicht so gedacht, sei aber ein “unglaublich schwarzes Spiel”.

In den Medien gäbe es die Stimmung, “Schwarze Frauen werden uns retten” – Schwarze Aktivistinnen würden in den USA für politischen Umschwung sorgen.

In Forspoken weigere sich eine schwarze Heldin jedoch, die Welt zu retten. Die Autorin könne das gut verstehen. Sie würde, vor die Wahl gestellt als Frey, nicht die Fantasy-Welt retten, sondern nach New York zurückkehren, wo ihre Katze auf sie wartet.

Die Autorin lehnt die Idee “Schwarze Frauen werden uns retten” ab. Das sei nur ein Mechanismus, mit dem sich Leute vor der Verantwortung drücken, die Welt selbst zu verändern.

Die Autorin glaubt zudem, viel Kritik an Balinska und ihrer Figur richteten sich auch gegen sie, weil sie schwarz sei. Das könne sie aus ihrem eigenen Leben nachvollziehen: Das Verhalten von schwarzen Frauen werde auf eine Art kritisch beleuchtet, die bei anderen Personen und Figuren so nicht vorkommt.

So sei “Ellie” aus The Last of Us genauso vulgär und bitter wie Frey, aber die Leute würden für sie sterben.

Die Schauspielerin wird mit diesen Überlegungen aber nicht konfrontiert oder gibt dazu zumindest kein Statement, das sich im Artikel finden lässt.

