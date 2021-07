Die Aktion des Streamers zeigt erneut, dass in MMORPGs und anderen Online-Communities selbst die seltsamsten Ideen Leute zusammenbringen können, um gemeinsam Spaß zu haben. Und darauf kommt es beim Spielen ja auch an.

Ross ging in das Unternehmen allerdings nicht ohne einen Plan. Die knapp 140.000 Eier sollten alle vor laufender Kamera vernichtet werden, und zwar auch während Ross anderen Content erledigte. Er stellte außerdem Regeln für einen Subathon, also einen Abo-Marathon, auf:

Das ist der Plan von Ross: Am 19. Juli kündigte der Streamer aus dem heiteren Himmel an, dass er sich nun ins Spiel einloggen wird und forderte seine Follower auf, ihm massive Mengen an Eiern zu liefern. Etwa 3 Stunden später folgte die Ankündigung, dass die Eier nun versammelt seien und am nächsten Tag die öffentliche Vertilgung beginnen werde.

Ein Streamer hat sich in Final Fantasy XIV das Ziel gesetzt, über 138.000 Eier zu verputzen. Über 40.000 Stück sind ihm mittlerweile zum Opfer gefallen und es scheint kein Ende in Sicht zu sein.

