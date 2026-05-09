Seit fast 30 Jahren lehrt euch ein Gegner in Diablo das Fürchten, aber im aktuellen Teil ist er auf hohen Stufen kein Problem mehr. Seine Boss-Version ist jedoch viel stärker als beabsichtigt und bringt reihenweise Spieler zur Verzweiflung. Mit Patch 3.0.2 ändert sich das.

Um welchen Gegner geht es? Es geht um den Butcher („Schlächter“), den Boss, der euch zufällig in jedem Dungeon überraschen kann. Das merkt ihr spätestens an den stampfenden Schritten und seinem „Ah, Frischfleisch!“, wenn er auf euch zugerannt kommt. Erfahrene Spieler können auf hohen Leveln nur noch müde über ihn lächeln.

Mit Season 12 kam der Butcher dann als Unterschlupf-Boss zu Diablo 4. Hier könnt ihr ihn gezielt in seinem eigenen Dungeon aufsuchen, um seinen Loot zu erhalten. Allerdings ist dieser Kampf aktuell so knackig, dass Blizzard nun nachbessern muss.

Das wird gepatcht: Die Unterschlupf-Version des Butchers hat schlicht zu viele Lebenspunkte und teilt massiven Schaden aus, vor allem einer seiner Angriffe ist laut Blizzard wesentlich heftiger als geplant.

Neben der Anpassung für den Butcher bringt der Patch etliche Bugfixes mit. Außerdem wird der Fehler behoben, dass Monster in Städten spawnen können, wie aktuell zahlreiche Spieler etwa hier auf Reddit berichten.

Patch 3.0.2 behebt diese Fehler und soll am 13. Mai 2026 veröffentlicht werden. Wir rechnen damit, dass der Download gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit bereitsteht.

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Boss-Kampf gegen den Butcher wirke wie für 4 Spieler gemacht

Das sagen Spieler dazu: Auf Reddit diskutiert die Community bereits über die Anpassung. Viele empfinden den Kampf als so unfair, dass er sich selbst solo wie ein Boss für eine Vierer-Gruppe anfühlte.

Ein Nutzer berichtet, er habe den Schwierigkeitsgrad um vier Qual-Stufen senken müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Andere vergleichen seine HP-Leiste mit der von Uber-Bossen wie Lilith.

Der Kampf gegen Lilith, die Tochter des Hasses, gilt nach wie vor als die ultimative Herausforderung in dem ARPG. Falls ihr euch ihr stellen wollt oder noch die passende Ausrüstung für den (bald schwächeren) Unterschlupf-Butcher sucht, werft am besten einen Blick in unsere aktuelle Tier List mit den stärksten Endgame-Builds in Season 13 von Diablo 4.