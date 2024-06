Final Fantasy XIV: So bekommt ihr zum Start von Dawntrail ordentlich XP

Bald ist es soweit. Am 28. Juni (Vorbesteller) erscheint die neue Erweiterung Dawntrail für Final Fantasy XIV. Der offizielle Release ist dann am 2. Juli. Wir verraten euch, was ihr bis zum Release noch in Eorzea erledigen könnt, um einen ordentlichen XP-Boost zum Start zu bekommen.

Dieser Guide zeigt euch, wie ihr euch effizient auf den Release von Dawntrail vorbereitet, um zum Start einen Batzen XP zu bekommen. Zudem verraten wir euch, wie ihr die beiden neuen Jobs schnell leveln könnt. Als Viper und Piktomant startet ihr nämlich auf Stufe 80. Für den neuen Story-Arc braucht ihr allerdings Level 90.

Spoiler: Achtung! Kleine Spoiler zu der Erweiterung Endwalker. Es werden Quest- und Gebiets-Namen genannt.

Diese 4 Dinge könnt ihr noch vor Release vorbereiten

Nebenquests aus Endwalker

Ihr habt insgesamt 30 Slots in eurem Questlog. So könnt ihr zum Beispiel in das Endwalker-Gebiet Elpis reisen und dort 29 Nebenquests annehmen und erledigen. Wichtig: Noch nicht abgeben!

So sieht das Ganze dann aus.

Denn diese Quests sind nicht an euren Job gebunden. Ihr könnt also beispielsweise mit eurem Ninja die Quests machen und dann zum Start von Dawntrail mit dem Piktomant oder Viper die Quests abgeben. Dadurch erhaltet ihr gleich zu Beginn auf LvL 80 einen ordentlichen Batzen Erfahrungspunkte (XP).

Erledigt unbedingt nur 29 Quests, wenn ihr einen der zwei neuen Jobs spielen wollt – denn ihr braucht noch einen freien Slot für eure Job-Quest

Mit jedem anderen Charakter, der bereits LvL 90 ist, könnt ihr sogar 30 Quests vorbereiten

Auf Level 90 erhaltet ihr um die 190.000 Erfahrungspunkte pro Quest, also insgesamt fast 6 Millionen!

Khloes Abenteueralbum (Wondrous Tails)

Mit Khloes Abenteueralbum könnt ihr pro Woche eine halbes LvL machen. Dafür müsst ihr nach Frohehalde reisen und die kleine Miquo’te Khloe Aliapoh ansprechen. Von ihr bekommt ihr ein Album.

Im Album werden euch 16 Inhalte angezeigt, die sich von Spieler zu Spieler unterscheiden. Erfüllt ihr die einzelnen Aufgaben, so bekommt ihr einen Stempel für euer Buch. Ihr könnt maximal 9 Stempel sammeln.

Ein Blick auf Khloes Abenteueralbum (Wondrous Tails).

Jede Woche Dienstag um 10 Uhr gibt es einen Reset und ihr könnt wieder ein Album holen und 9 Stempel sammeln

So könnt ihr noch ein Album vor Dawntrail vorbereiten, was ihr dann bis zum 2. Juli abgeben könnt

Insgesamt könnt ihr dann zum Release gleich ein halbes Level machen

Aktuelle Agenda (Challenge-Log)

Die Aktuelle Agenda gibt euch wöchentliche Aufgaben, mit denen ihr euch Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten und Gil verdienen könnt. Jeden Dienstag um 10 Uhr werden die Aufgaben zurückgesetzt und man hat dann eine Woche Zeit, um die Einträge in der Agenda zu erfüllen.

Challenge-Log in Final Fantasy XIV.

Der letzte wöchentliche Reset vor Dawntrail (Vorbesteller) ist am 26. Juni. An dem Tag (nach dem Reset) könnt ihr schon folgende Aufgaben im Reiter Battles erledigen:

2x Duty Roulette laufen

2x Dungeons laufen (nicht per Duty Roulette)

So müsst ihr dann nur noch am Release-Tag einmal ein Dungeon per Duty Roulette laufen, um euer Challenge-Log zu vervollständigen und die XP zu erhalten.

Die Wilden Stämme

Auf Level 80 könnt ihr die Stammes-Quests der Pixies in Il Mheg machen. Dort bekommt ihr täglich 3 Quests, die ordentlich XP geben.

Von Level 80 bis Level 90 könnt ihr dann die Stammes-Quests der elefantenartigen Arkasodara erledigen, die ihr in Thavnair (Yedlihmad) findet.

Die Daily-Quests der Arkasodara könnt ihr bei Maru annehmen.

Die Quests könnt ihr mit jedem Job jetzt schon machen und am Release-Tag direkt abgeben. Nach dem täglichen Reset am Release-Tag (17 Uhr) könnt ihr sie dann wieder annehmen und machen.

Achtung: Diese Quests sind nicht auf andere Jobs übertragbar. Ihr könnt diese nur mit dem Job abgeben, mit dem ihr die Aufträge auch angenommen habt.

So levelt ihr den Piktomant und Viper schnell auf Level 90

Mit den zwei neuen Jobs startet ihr auf Level 80. Um für die Story schnell auf Level 90 zu kommen, empfehlen wir euch neben eurer Job-Quest folgende Optionen:

Dungeons spammen

Zusammen mit den Nebenquests aus Endwalker (z.B Elpis) und den Quests der Wilden Stämme kommt ihr auf Level 81, womit ihr startklar für den ersten Dungeon aus Endwalker seid.

Wenn ihr einen Heiler oder Tank kennt, dann fragt sie lieb, ob sie mit euch Dungeons laufen. Erfahrungsgemäß könnte die Dungeon-Wartezeit für DDs nämlich hoch sein, weil mit Dawntrail gleich 2 neue Damage-Dealer am Start sind. Mit dieser Methode seid ihr aber am schnellsten auf LvL 90.

Bei der Methode könnt ihr beispielsweise eure Khloe-Alben benutzen, um Zwischen-LvL zu skippen

Denn Dungeons laufen ist am effizientesten auf Level 81, 83, 85, 87 und 89

Seid ihr Team Viper oder Team Piktomant?

Bozja-Südfront

Ihr könnt auch nach Bozja gehen und dort FATEs machen, was schon viele Spieler am Launch-Tag von Endwalker gemacht haben, um ihren Weisen oder Schnitter zu leveln. Dafür müsst ihr zur Domanischen Enklave und von dort aus mit dem Ätheryten nach Gangos.

Duty-Support-System

Ihr wollt lieber alles komplett solo machen? Dann könnt ihr auch mit NPCs die Dungeons absolvieren. Die Dungeons brauchen allerdings deutlich länger, da die NPCs keinen Flächenschaden (AoE) verursachen können – außer Urianger als Astrologe. Dafür habt ihr aber keine nervigen Wartezeiten.

In Final Fantasy XIV gibt es auch bestimmte Gegenstände, mit denen ihr mehr Erfahrungspunkte erhaltet. Als Vorbesteller erhaltet ihr einen Ohrring, der euch bis Level 90 einen Bonus von 30 % auf Kampferfahrung bietet.