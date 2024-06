Final Fantasy XIV verändert eine Sache bei den Dungeons und macht sie dadurch viel besser

Final Fantasy XIV gehört zu den beliebtesten MMORPGs auf dem Markt. Mit der neuen Erweiterung Dawntrail wird das Spiel auch eine neue Funktion erhalten, die die Dungeons noch besser machen soll.

Wie steht es um die Dungeons in Final Fantasy XIV? Das MMORPG ist bei den Fans äußerst beliebt. Gerade die Vielzahl an Inhalten des Spiels erschlägt schon mal den ein oder anderen Neueinsteiger. Wenn es um Dungeons in Final Fantasy XIV geht, gibt es über 90 Stück, wenn man die verschiedenen Schwierigkeitsgrade einzeln dazu zählt.

Die Dungeons sind ein Hauptbestandteil des Spiels und bekommen mit der neuen Erweiterung eine Verbesserung, die sie angenehmer macht.

Hier seht ihr die zwei neuen Jobs von Dawntrail im Video:

Express-Knopf zum Dungeon-Boss

Welche Funktion soll besser werden? Nachdem man einen Bosskampf nicht geschafft hat, konnte man sich bislang wieder in die Nähe des Bosses teleportieren. Je nach Dungeon war das aber nicht immer sehr nah dran, sodass man einen kleinen „Walk of Shame“ bis zum Boss hinlegen durfte.

Mit der neuen Erweiterung des MMORPGs ändert sich der Telerotations-Mechanismus. Wer nach dem gescheiterten Bosskampf wieder zum Boss will, kann das jetzt ohne Umwege tun.

In einem Video zeigt der X-Nutzer @FrostyTVstream, wie das geht. Achtung, kleiner Spoiler zum ersten Dawntrail-Dungeon voraus:

In einem Video zeigt der X-Nutzer @FrostyTVstream, wie das geht.

Wie im Video zu sehen ist, kann die gesamte Gruppe sich ohne Umwege direkt vor die Arena des Bosskampfes teleportieren und quasi sofort mit dem nächsten Versuch loslegen.

Soll das Neueinsteigern helfen, schneller voranzukommen? Im März gab Naoki Yoshida bekannt, dass er kein Skip-System für Neueinsteiger mit Dawntrail einführen würde. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz meinte damals, das könnte der vielleicht größte Fehler von Yoshidas Karriere sein.

Das neue System richtet sich an alle und soll die Level-Phase jetzt nicht bedeutend beschleunigen, man muss sich den Weg bis zum Endgegner also weiterhin freikämpfen und kann nicht einfach von Boss zu Boss skippen.

Beim Start der neuen Erweiterung am 02. Juli beziehungsweise am 28. Juni, mit Frühzugang, werden wieder Massen an Spielern auf den Servern von Final Fantasy XIV erwartet. Schließlich wollen viele die neue Erweiterung oder eine der beiden neuen Klassen spielen. Das weiß auch Square Enix: Damit die Server zum Launch von FFXIV Dawntrail standhalten, greift Square zu drastischer Maßnahme.