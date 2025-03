Der wichtigste Mann von Final Fantasy XIV hat bald noch mehr Zeit für das MMORPG

Schon jetzt beweist Dawntrail, dass es im Endgame viel zu tun gibt. Was ihr alles nach dem Abschluss der Story machen könnt, verrät euch MeinMMO in einem übersichtlichen Guide: Final Fantasy XIV Dawntrail: Endgame – Chaotische Allianz-Raids, Prüfungen, Schatzkarten und mehr

Womöglich könnte es sein, dass in Zukunft noch härtere Herausforderungen im MMORPG auftauchen. In einem früheren Interview verriet Yoshida, dass es mit Dawntrail wieder schwierigere Inhalte geben soll. Wenn der Entwickler wieder mehr Zeit hat, seine Ideen in Final Fantasy XIV einzubringen, könnte das noch mehr schwere Herausforderungen bedeuten.

Was bedeutet das für das MMORPG? Yoshi-P hat durch seine Degradierung endlich mehr Zeit, sich um die Entwicklung von Final Fantasy XIV zu kümmern. Dadurch bekommen zukünftige Updates und Inhalte des Spiels einen stärkeren Input von Yoshida, was zum Guten oder zum Schlechten ausgehen kann.

Der Posten als Director würde nämlich so viel Zeit einnehmen, dass Yoshida nur noch wenig Zeit bleibt, an Final Fantasy XIV zu arbeiten. Yoshida hätte „mehr Spaß daran, einfach nur Spiele zu entwickeln“, wie er verrät.

Wieso ist das sein Wunsch? In einem Interview aus 2023 verriet er, dass er eigentlich keine Lust mehr auf die Position hat (via Dot Esports ). Er habe versucht, die Stelle als Director abzugeben, doch Square Enix wollte seinen Wunsch nicht gewähren.

In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass eine asiatische Spezialität einen regelrechten Hype erlebt

Er wird irgendwann ab Mai 2025 nicht mehr als Director, sondern nur noch als Executive Officer eingesetzt. Damit wird Yoshida in seiner Position degradiert. Doch das ist genau in seinem Sinne.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to