FIFA 23: Bug bringt Frauen in die Karriere, Spieler diskutieren – Sollte das ein Feature sein?

Normalerweise können Teams im FIFA 23 Karrieremodus keine Frauen verpflichten und aufstellen. Bei einem Spieler scheint sich aber eine Ausnahme gefunden zu haben.

Was ist das für ein Bug? Der User „theOUTCOME3“ im FIFA-Subreddit berichtet, dass in seinem Karrieremodus offenbar ein interessanter Bug aufgetreten ist (via reddit).

Nach dem Start der dritten Saison stellte der User nach eigener Aussage fest, dass einige Teams nun Frauen neben den männlichen Mitspielern aufstellten und auch auf dem Transfermarkt verpflichtet werden könnten.

Dieser Post wird im FIFA-Subreddit gerade diskutiert (via theOUTCOME3 / reddit)

In Screenshots teilte der User, wie Frauen und Männer gemeinsam auf dem Platz stehen, außerdem die Karriere-Werte der Spielerin Lotte Wubben-Moy. Allerdings kommentierte er auch, dass der Spielstand nun offenbar kaputt sei und er nicht mehr in die nächste Saison übergehen würde.

Wie genau es zu dem Bug kam, ist dabei noch unklar. Doch das Ergebnis sorgt für eine Diskussion unter Spielern.

Fehlen Frauen-Teams im FIFA 23 Karrieremodus?

In FIFA 23 gibt es ein paar Neuerungen in Sachen Frauenfußball. Unter anderem ist Sam Kerr auf dem Cover zu sehen, und erste Club-Teams der Frauen wurden ebenfalls eingeführt.

So sind beispielsweise die englische Liga Barclays WSL und die französische D1 Arkema im Spiel vertreten. Die Spielerinnen kann man unter anderem im Anstoß, der Online-Saison, Koop-Saison, Online-Freundschaftsspielen und Turnier-Modi spielen. In Volta und Pro Clubs kann man Frauen schon länger gemeinsam mit den Männern spielen lassen.

Im Karrieremodus tauchen die Frauen derweil nicht auf – genauso wenig, wie in Ultimate Team. Durch den Bug diskutieren Spieler nun auf reddit, ob Frauen im Karrieremodus spielbar sein sollten.

Einige sprechen sich für die Idee aus und schlagen vor, dass man die Option im Karrieremodus einfügen sollte. Auf der anderen Seite finden einige, dass diese Möglichkeit die Immersion stören würde, da im realen Leben auch keine Männer und Frauen gemeinsam in den Profiligen spielen (via reddit).

Einige Spieler schlagen derweil vor, die Option zu ermöglichen, aber nicht fest vorzugeben – etwa, über eine Einstellungsmöglichkeit:

„Ich denke, das wäre eine lustige Option für den Karrieremodus, ganz ehrlich. Aber als Wahlmöglichkeit, nicht als Glitch.“ (via reddit).

„Ich wünschte, das wäre eine Funktion, denn wenn ich mit Ted Lasso und den Spielern des AFC Richmond spielen kann, dann könnte ich sicher auch Sam Kerr und Beth Mead benutzen“, kommentiert ein anderer (via reddit).

Mit dem AFC Richmond ist in FIFA 23 ein Fantasie-Team aus einer TV-Serie spielbar – inklusive Charakteren aus der Serie.

Was haltet ihr von dem Thema? Fändet ihr die Option interessant, Spielerinnen im Karrieremodus aufstellen zu können? Oder findet ihr, das würde am Realismus im Spiel kratzen? Ist euch Realismus in FIFA 23 überhaupt wichtig? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Seid ihr eher in Ultimate Team, als im Karrieremodus unterwegs? Dann findet ihr hier 7 starke Spieler unter 10.000 Münzen für euer Team.