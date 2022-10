FIFA 23: Alle Icons aus der neuen 86er-SBC – Lohnt sie sich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Versucht euch am besten nur an der Icon-SBC, wenn euer Team derzeit steht und ihr den Preis der SBC mithilfe von Spielern aus eurem Verein drücken könnt. Die Chance, eine der Top-Ikonen aus der Liste zu bekommen, ist gering – und die Ikonen aus der Challenge kann man auf dem Markt nicht verkaufen.

Klar ist: Wenn ihr gerade dabei seid, euer Team zu verbessern, solltet ihr euch nicht auf die Icon-SBC verlassen. Steckt dann eure Münzen lieber in Spieler vom Transfermarkt, wo ihr wisst, was ihr bekommt.

Was ist das für eine Liste? Hier findet ihr alle Ikonen nach Preisen (via futbin ) geordnet (Stand 18.10.2022, 14:00). Bedenkt, dass der Transfermarkt in FIFA 23 dynamisch ist und ständigen Änderungen unterliegt – Preise können variieren. Die Liste gibt aber eine Möglichkeit zur Orientierung, ob die SBC was für euch ist.

Da man nicht auf irgendwelche Chemie-Bedingungen achten muss, ist die SBC zumindest rein vom Bau-Aspekt her leicht zu lösen. Ihr braucht einfach nur hoch bewertete Spieler – die können aber wiederum teuer sein. Wenn ihr Münzen dafür braucht, könnt ihr die über Trading in FIFA 23 bekommen .

Was ist das für eine Icon-SBC? Die SBC nennt sich „Max.-86-Icon-Upgrade“ und ist noch zwei Tage lang in Ultimate Team verfügbar.

