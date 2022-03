FIFA 22 TOTW 28: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Mit Neymar

In FIFA 22 erscheint am kommenden Mittwoch, dem 30. März, das TOTW 28 (Team of the Week) in Ultimate Team. Wir zeigen euch Tipps aus der FIFA-Community, wer dabei sein könnte.

Das ist das Team of the Week: Das TOTW erscheint jeden Mittwoch in FIFA 22 Ultimate Team. Hier werden die besten Spieler der Woche aus dem realen Leben mit verbesserten Karten im Spiel ausgestattet.

Diese schwarzen „Inform“-Karten haben dann nicht nur aufgebesserte Werte, sondern sind auch auf dem Transfermarkt mehr wert. Zudem werden sie zur Lösung einiger Squad-Building-Challenges benötigt.

Sie sind eine Woche lang in Packs zu finden, bevor sie vom nächsten Team der Woche abgelöst werden.

Die Predictions kann man nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Karten im TOTW landen könnten. Potenzielle Inform-Spieler können nämlich im Preis steigen und so gut zum Handeln genutzt werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Trading-Tipps zu FIFA 22.

Wichtig: Hierbei handelt es sich nie um Garantien, sondern nur Theorien. Das TOTW am Mittwoch kann völlig anders aussehen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 28 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Ochoa (CF América)

Verteidiger

LV: Jordi Alba (Barcelona)

IV: Kim Young Gwon (Gamba Osaka)

LV: Shaw (Manchester United)

Mittelfeld

ZM: De Paul (Atletico Madrid)

ZDM: Tchouaméni (AS Monaco)

RM: Otávio (Porto)

LM: Almirón (Newcastle)

Sturm

ST: Neymar (PSG)

ST: Messi (PSG)

ST: Bale (Real Madrid)

Ersatzbank

TH: Dimitrievski (Rayo Vallecano)

LV: Blind (Ajax)

IV: Stubbs (Exeter City)

ZM: Lee Jae Sung (Mainz)

ZM: Al Faraj (ZM)

LM: Trajkovski (LM)

RM: Ogbene (Rotherham Utd)

ST: Durdevic (Sporting Gijon)

ST: Slimani (Sporting CP)

ST: Mitoma (Royale Union SG)

ST: Tavares (Al Faisaly)

Was haltet ihr von den Predictions? Wer hätte es aus eurer Sicht verdient? Verratet es uns in den Kommentaren!

Insgesamt gab es oft Kritik, dass die TOTW-Karten mittlerweile kaum noch mit den übrigen Events mithalten können – und für Gold-Karten gilt das erst recht. Doch 5 goldige Ausnahmen in FIFA 22 findet ihr hier.