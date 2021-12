FIFA 22: Next Generation ist kaputt – Wann bekommt ihr eure geschenkten Karten?

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Während noch nicht klar ist, wann genau Spieler wieder auf Next Generation zugreifen können, ist etwas neues bekannt: Die Icon Swaps werden offiziell noch heute starten. Alles zu Icon Swaps in FIFA 22 erfahrt ihr hier.

Auf Twitter ging man über den “FIFA Direct Communication Channel” bereits auf das Problem ein: “Wir haben die Verteilung des Next Generation Player Item Packs vorübergehend deaktiviert, während wir daran arbeiten, ein Problem zu beheben”, heißt es von offizieller Seite ( via Twitter ).

Das ist das Problem: Offenbar ist bei der Mbappé-Karte ein Fehler aufgetreten: Eigentlich sollte der Franzose als “LF”, also als linker Flügelspieler im Next-Generation-Pack enthalten sein. Doch Spieler zogen den Franzosen als ST, also Stürmer, aus dem Pack.

Heute, am 15. Dezember, sollte die Verteilung der Karten an die Spieler starten. Und kurzzeitig tat sie das auch – aktuell ist das Ganze aber wieder deaktiviert.

