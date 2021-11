In FIFA 22 sind die Ligen-SBCs zurück, doch richtig gut kommen diese nicht an. Wir zeigen euch, warum die FUT-Community so enttäuscht ist.

Was sind Ligen-SBCs? Bei den Ligen-SBCs hat es sich um Ligen-spezifische Squad Building Challenges, bei denen Karten der jeweiligen Ligen gesammelt und abgegeben werden müssen, um bestimmte Belohnungen zu erhalten.

In früheren FIFA-Teilen waren diese SBCs extrem aufwendig und es gab zu jeder einzelnen Mannschaft der jeweiligen Liga eine eigene SBC. Wenn man, nach einem langen Grind, alle Mannschaften komplettiert hatte, erhielt man, neben den ganzen Packs der einzelnen Aufgaben, am Ende eine starke und exklusive Spezialkarte.

Die ganze Arbeit und das langwierige Sammeln konnte sich also durchaus lohnen. Hier sind Beispiele starker Ligen-SBC-Karten der letzten Jahre:

Doch bereits im letztjährigen FIFA 21 hat sich das geändert und die starken Spezialkarten wurden gestrichen. In FIFA 22 sind die SBCs laut Fans nun noch schlechter, was für viel Frustration in der Community sorgt.

Darum kommen die neuen Ligen-SBCs nicht gut an

Das sind die neuen Ligen-SBCs: EA hat gleichzeitig die ersten drei Ligen-SBCs in FUT 22 veröffentlicht. Es handelt sich um SBCs zur französischen Ligue 1, der niederländischen Eredivisie sowie der amerikanischen MLS.

Die SBCs sind anders aufgebaut als in den Vorjahren und erfordern es nicht mehr, dass man Karten aller Mannschaften der einzelnen Ligen benötigt. Jede Ligen-SBC bietet nur noch 4 Aufgaben, bei denen jeweils verschiedene Karten der jeweiligen Ligen eingetauscht werden müssen. Auch Gold- und Silber-Spieler können hier notwendig sein.

Belohnungen der SBCs in FIFA 22 deutlich schlechter als früher

Das sind die Probleme mit den neuen SBCs: Die größten Probleme der neuen Ligen-SBC sind die Packs, die man als Belohnung erhalten kann. Diese sind nämlich größtenteils untauschbar, was bedeutet, dass man mit diesen keine Coins erwirtschaften kann. Das kann ganz schön ärgerlich sein, wenn man beispielsweise aus einem eigentlich sehr guten Mega Pack eine starke Karte zieht, diese aber nicht in das eigene Team passt.

Doch neben untauschbaren Packs sind die FUT-Spieler auch von der erneuten Abwesenheit der Spezialkarten enttäuscht. Diese waren eben das, was die Ligen-SBC besonders gemacht hat. In FIFA 22 fehlt dieser Aspekt nun schon wieder.

Zusätzlich sind die Spieler enttäuscht nicht mehr SBCs für jede einzelne Mannschaft abschließen zu können. So gab es in FIFA 21 noch 18 SBCs für die Eredivisie, was mehr Packs und mehr Chancen auf gute Karten bedeutete. In FIFA 22 sind es jetzt nur noch 4.

Der einzig positive Aspekt ist für viele, dass die SBCs wiederholbar sind. Somit hat man die Möglichkeit sich im Laufe der FUT-Saison immer wieder relativ starke Packs zu verdienen, auch wenn diese untauschbar sind.

Das sagt die Community: Auf reddit werden die neuen Ligen-SBCs fleißig diskutiert und die Frustration überwiegt deutlich. Die FIFA-Fans sagen unter anderem:

takedagreek: “Eine richtige Schande. Einige meiner liebsten Spieler waren Ligen-SBC-Spieler wie Promes oder Lacazette. Es war richtig spaßig sich auf den langen Grind vorzubereiten. Das ist sehr enttäuschend.”

Master0fDesaster: “Das war die einzige Sache, auf die ich mich seit dem Ende von FIFA 21 gefreut habe. Meine Enttäuschung ist unermesslich und mein Tag ist ruiniert.”

Ponyville FC: “Ich vermisse die Ligen-Spezial-Karten.”

cappo40: “Ich muss zugeben, ich bin enttäuscht. Ich habe es genossen, die einzelnen Teams zu bauen, auch wenn es ein Team gab, das zu teuer war.”

Es gibt allerdings auch positive Stimmen:

oreohsehun: “Die SBCs sind immer noch gut und besser als letztes Jahr. Ich habe lieber diese Art von SBC, als jedes einzelne Team abgeben zu müssen.”

t0ddp23: “Eine 4-Part-SBC mit einem wiederholbaren Mega Pack ist schon interessant. Sieht so aus, als könnte man das einfach grinden.”

Was ist eure Meinung zu den neuen Ligen-SBCs? Werdet ihr sie abschließen? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Falls ihr Tipps sucht, um besser in FIFA 22 zu werden, dann schaut doch mal hier rein:

Profi in FIFA 22 erklärt Tricks, die ihr in FUT draufhaben solltet