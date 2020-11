FIFA 21 bringt Ligen-SBCs, aber die sind viel schlechter als früher

In FIFA 21 sind jetzt zwei neue Ligen-SBCs verfügbar. Doch die Rewards sind schwächer als gewohnt und ärgern die Community.

Das sind Ligen-SBCs: Bei diesen SBCs handelt es sich um spezielle Aufgaben, bei denen man für jede Mannschaft innerhalb einer Liga eine Teil-SBC abschließen muss. Jede Challenge bringt einzelne Belohnungen, und der Abschluss der gesamten Ligen-SBC bringt dann nochmal spezielle Rewards.

Diese waren in früheren FIFA-Teilen immer sehr beliebt, denn man konnte sich über einen langen Zeitraum hinweg Spieler zusammensammeln, um diese dann in der SBC loszuwerden. Die Belohnungen lohnten sich in der Regel, da die Packs meist genug einbrachten, um den Einsatz wieder rauszubekommen. Und zum Ende gab es als Gesamt-Preis noch einen speziellen Spieler. Spoiler: Diesmal ist das nicht so.

Die neuen Ligen-SBCs sind jetzt da – aber mit schlechteren Rewards

Die ersten Ligen-SBCs in FIFA 21 waren spezielle Conmebol-Herausforderungen, die kurz nach Release aber deaktiviert wurden. Mittlerweile sind sie wieder da.

Nun sind Aufgaben für die französische Ligue 1 und die Saudi Professional League nachgerückt. Doch anstatt für Freude bei den Spielern zu sorgen, die bereits auf Ligen-SBCs gewartet hatten, macht sich Frust breit. Denn die Belohnungen sind viel schlechter als erhofft.

SBCs locken nicht mit spannenden Belohnungen

Das ist das Problem: Während man früher die Belohnungen aus den Ligen-Packs auf dem Transfermarkt per Trading loswerden und sich so Münzen verdienen konnte, sind nun viele der Belohnungen untauschbar.

Das sieht man etwa an der Frankreich-SBC: Von den 20 Teil-SBCs der Ligue-1-Challenge sind gerade mal die Hälfte mit tauschbaren Belohnungen ausgerüstet, die man in Münzen verwandeln könnte.

1 Premium-Gemischte-Spieler-Set bei LOSC Lille

1 Premium Silber Jumbo Pack beim FC Nantes

1 Gemischte-Spieler-Pack beim FC Metz

1 Prime-Gemischte-Spieler Pack (klein) bei Lens

1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein) bei Montpellier

1 Premium Silber Jumbo Pack beim FC Lorient

1 Electrum-Spieler-Set (Klein) beim FCO Dijon

1 Premium Silberspieler Set bei Saint-Étienne

1 Premium-Gemischte-Spieler Set bei Monaco

1 Goldspieler (klein) bei SCO Angers

Die PSG-SBC beispielsweise ist untauschbar

Die 10 übrigen SBCs liefern alle untauschbare und damit zumindest auf dem Transfermarkt wertlose Rewards. Münzen bekommt man so nicht gerade zusammengesammelt. Und um starke Spieler zu kriegen, die ins Team passen oder zumindest in schweren SBCs was bringen, braucht man eine Menge Glück.

Dazu kommt, dass es auch keine speziellen Spielerkarten als Gesamt-Reward gibt. Als finale Belohnung kriegt man bei der Ligue 1 ein seltenes Goldspieler-Pack (klein) und ein Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack. Bei der Saudi Professional League gibt es ein Seltene-Goldspieler-Pack. Alle drei Packs sind untauschbar. Auf reddit vergleicht ein Spieler die neuen SBCs mit früheren Ausgaben – und ist nicht gerade glücklich:

Die Belohnungen lohnten sich einfach viel mehr, als in der neuen Version. Dazu kommt, dass die SBCs auch noch mit Zeitlimits ausgestattet sind. Ligue 1 und Saudi Professional League verschwinden nach aktuellem Stand in 31 Tagen wieder.

Insgesamt ist die Stimmung im FIFA-subreddit hinsichtlich der neuen SBCs schlecht. In mehreren Posts (via reddit) ärgern sich Spieler über die vielen untauschbaren Rewards und fehlenden Player-Picks. Dazu kommt, dass eine Möglichkeit fehlt, doppelte untauschbare Rewards, die man schon im Verein hat, zu sichern – und dann muss man die erhaltenen Spieler auch noch für lau abstoßen. Hier wünschen sich Spieler zumindest eine Möglichkeit, die Duplikate zu sichern (via reddit).

Die neuen Ligen-SBCs lohnen sich in der aktuellen Form weniger als früher und treffen auf wenig Gegenliebe. Nach dem Deaktivieren der ersten Ligen-SCBs hatten Spieler gehofft, dass die folgenden SBCs mit besseren Rewards erscheinen würden, als die Conmebol-Varianten. Danach sieht es nach aktuellem Stand allerdings nicht mehr aus. Zuletzt sorgte auch eine neue Aufgabe in FIFA 21 für Ärger.