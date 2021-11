FIFA 22: Giovanni Simeone hat nur eine echte Schwäche

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Ist die Karte was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was ist die Schwäche? Insgesamt hat Simeone eigentlich alles, was ihr von einem Serie-A-Stürmer braucht – bis auf die Sterne bei “schwachem Fuß” und “Skill-Moves”. Bei beiden kommt er nämlich nur auf eine 3er-Wertung.

Was ist das für eine Karte? Der POTM ist der “Spieler des Monats” (Player of the Month), den ihr euch in FIFA 22 für verschiedene Ligen holen könnt. Jeden Monat gibt es diesen Award für Spieler der Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League und auch der italienischen Serie A.

Insert

You are going to send email to