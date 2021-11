FIFA 22 könnte einen seiner besten ikonischen Spieler verlieren

EA könnte bald noch viel mehr Probleme mit den Rechten an Spielern haben, wenn das so weitergeht:

In Argentinien tobt derzeit ein Rechtsstreit um das „Erbe von Maradona“: Die Töchter von Maradona haben Klage eingereicht. Maradona war im November 2020 an einem Herzinfarkt verstorben.

EA hat sich aber offenbar mit dem früheren Manager und langjährigem Freund von Maradona, Stéfano Ceci, darauf geeinigt, dass Maradona in FIFA sein kann. Dessen Rechte sind aber offenbar am 1. Februar 2021 ausgelaufen, zumindest kommt das argentinische Gericht zu diesem Urteil.

Was ist das Problem? Die argentinische Seite infobase erklärt die schwierige rechtliche Situation. Ein argentinisches Gericht hat die Rechte am Bild von Diego Maradona nun der Firma des Anwalts Matías Morla zugesprochen.

