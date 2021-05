FIFA 21: TOTW 35 ist jetzt live und bietet starke Karten für den Sturm

In FIFA 21 Ultimate Team ist jetzt das TOTW 35 verfügbar. MeinMMO zeigt euch die besten Karten im neuen Team der Woche.

Wann erscheint das TOTW 35? Das neue Team of the Week 35 ist ab sofort in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar. Es erschien am 26. Mai 2021 um 19:00 Uhr und bleibt eine Woche lang verfügbar.

Um Karten aus dem TOTW zu bekommen, kann man es mit Packs in FIFA 21 versuchen. Allerdings braucht man hier eine ganze Menge Glück. Gezielt kaufen kann man sie auf dem Transfermarkt, wo sie aber recht teuer ausfallen können.

In den Weekend League Belohnungen sind die neuen Inform-Karten mittlerweile nicht mehr zu finden, dort habt ihr jetzt die Chance auf starke TOTS-Karten.

Das komplette TOTW 35 – mit Mané und Suarez

Das ist das neue TOTW 35: Das neue Team der Woche 35 ist deutlich besser als in den Vorwochen und bietet ein paar starke Karten. Besonders für den Sturm gibt es gute Optionen wie: Suarez (90), Mané (92), Morata (88), Pépé (87) und Gnabry (88). Doch die neue Karte von Modric (88) sieht ebenfalls ordentlich aus.

TOTW 35 Startelf:

TW: Cillessen (84)

IV: Kjaer (85)

IV: Maripan (84)

IV: Victor Ruiz (81)

ZM: Modric (88)

LM: Gnabry (88)

RM: Pépé (87)

ZOM: Stindl (85)

LF: Mané (92)

ST: Suarez (90)

ST: Morata (88)

TOTW 35 Bank:

TW: Schwäbe (76)

IV: Bornauw (81)

ZOM: Zelarayan (84)

LM: Pablo Fornals (82)

ZM: Vanaken (82)

ST: David (84)

ST: Adeyemi (81)

ZM: Zachariassen (78)

ZM: Green (76)

ZOM: Thorstvedt (76)

ST: Boye (77)

ST: Kelly (67)

Die 3 besten Inform-Karten im TOTW 35

Die Karte mit dem höchsten Rating bietet in dieser Woche Sadio Mané mit starken 92 Punkten. Der schnelle Flügelstürmer dürfte zwar nicht günstig werden, bietet dafür aber herausragende Werte in den Bereichen Pace (96), Dribbling (92) und Schiessen (89).

mit starken 92 Punkten. Der schnelle Flügelstürmer dürfte zwar nicht günstig werden, bietet dafür aber herausragende Werte in den Bereichen Pace (96), Dribbling (92) und Schiessen (89). Luis Suarez steht mit einer 90er Karte im neuen TOTW 35, die starke Werte aufweisen kann. Vor allem Schießen (94), Dribbling (88) und Physis (86) sind ordentlich.

steht mit einer 90er Karte im neuen TOTW 35, die starke Werte aufweisen kann. Vor allem Schießen (94), Dribbling (88) und Physis (86) sind ordentlich. Die neue Inform-Karte von Serge Gnabry (88) ist eine interessante Alternative für Bundesliga-Teams. Sie hat in allen Bereichen starke Werte und dürfte dank den neuen TOTS-Karten nicht allzu teuer werden.

Diese Bundesliga-Spieler sind dabei: Neben Gnabry (88) haben es Stindl (85) von Borussia Mönchengladbach und Bornauw (81) vom 1. FC Köln in das neue Team der Woche geschafft.

Falls ihr noch auf der Suche nach starken Karten für euer Team seid, dann schaut euch doch mal die neuen TOTS-Karten (Team of the Season) der Eredivisie sowie der CSL (Chinese Super League) an.

