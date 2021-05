FIFA 21 TOTS: Eredivisie und CSL Team of the Season ab sofort in Packs

In FIFA 21 kommen heute gleich zwei neue TOTS (Team of the Season) ins Spiel. Dabei handelt es sich um neue TOTS-Karten der niederländischen Eredivisie sowie der Chinese Super League (CSL).

Wann erscheinen die neuen TOTS-Karten? Die neuen Teams sind ab heute, dem 24. Mai um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar.

Die neuen Karten folgen auf die TOTS-Karten der portugiesischen Liga NOS und sind gleichzeitig mit dem Serie A TOTS in FIFA-Packs verfügbar. Dementsprechend können diese auch in den nächsten Weekend League Rewards, am kommenden Donnerstag, auftauchen.

Das komplette Eredivisie TOTS

Das sind die stärksten Karten: Das Eredivisie TOTS enthält ein paar richtig starke Karten, doch die besten Karten dürften die von Koopmeiners (91), Malen (90) und Tadic (90) sein.

ZDM: Koopmeiners (91)

ST: Malen (90)

LF: Tadic (90)

RF: Berghuis (89)

RV: Dumfries (89)

IV: Blind (88)

ST: Giakoumakis (88)

LV: Max (87)

ZOM: Klaasen (87)

IV: Bazoer (86)

TW: Pasveer (85)

Das komplette Chinese Super League TOTS (CSL)

Das sind die stärksten Karten: Im CSL TOTS finden sich gleich 4 Spieler mit Ratings im 90er Bereich wieder.Diese sind: Alessandrini (92), Bakambu (91), Oscar (91) und Marcao (90).

RM: Alessandrini (92)

ST: Bakambu (91)

ZOM: Oscar (91)

ST: Marcao (90)

ZDM: Moises (89)

ZOM: Jonathan Viera (89)

ZOM: Mierzejewski (88)

IV: Sunzu (87)

LV: Wang Shenchao (86)

IV: Memisevic (86)

TW: Liu Dianzuo

So kommt ihr an die neuen TOTS-Karten

Diese Möglichkeiten habt ihr: Um an TOTS-Karten zu gelangen, habt ihr mehrere Optionen:

Ihr holt in der Weekend League mindestens 11 Siege. Für mehr Siege erhaltet, ihr zusätzliche Player Picks mit TOTS-Karten.

Ihr besucht den FUT-Transfermarkt. Dort bekommt ihr die TOTS-Karten eurer Wahl, jedoch sind die Preise meistens nicht gerade niedrig.

Ihr könnt eine TOTS-SBC (Squad Building Challenge) abschließen und auf eine gute Ausbeute hoffen.

Falls ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir hier richtige starke Karten für euch, die zurzeit unter 100.000 Münzen kosten:

8 starke Spieler über 90, die ihr jetzt unter 100.000 Münzen kriegt