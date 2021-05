Am Mittwoch, den 5. Mai 2021, erscheint das neue TOTW 32 in FIFA 21 Ultimate Team. Welche Spieler könnten im Team der Woche stehen? Wir schauen auf die TOTW Predictions.

Was ist das Team of the Week? Obwohl mittlerweile TOTS-Karten (Team of the Season) FUT 21 dominieren, erscheint weiterhin wöchentlich das TOTW (Team of the Week). Dieses Team bringt verbesserte Inform-Karte für Spieler, die gute Leistungen in ihren Ligen gezeigt haben.

Diese Karten können richtig stark sein und sind eine Woche lang in FUT-Packs zu finden.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Hier wird versucht, zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer starken Auftritte in das nächste Team der Woche gewählt werden.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 32 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Zudem kann man die Predictions wunderbar nutzen, um sich ein paar Münzen in FUT 21 zu verdienen. Wie das funktioniert, verraten wir euch hier:

FIFA 21: Trading Tipps – So verdient ihr in FUT schnell Münzen

Die Vorhersage zum Team of the Week 32 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TW: Consigli (Sassuolo)

TW: Guzman (Tigres)

Verteidiger

LV: Hernandez (AC Mailand)

IV: Marquinhos (PSG)

RV: Debuchy (AS Saint-Étienne)

RV: Celik (OSC Lille)

IV: Miltao (Real Madrid)

Mittelfeldspieler

ZDM: Elneny (Arsenal)

ZM: Pizzi (Benfica Lissabon)

ZM: Steek (FC Utrecht)

ZOM: Buyalski (Dynamo Kiew)

Stürmer

LF: Bongonda (KRC Genk)

RF: Bale (Tottenham Hotspur)

ZOM: Neymar (PSG)

ST: Havertz (Chelsea FC)

ST: Immobile (Lazio Rom)

RF: Stengs (AZ Alkmaar)

LF: Wilson (Cardiff City)

ST: Bakis (Heracles Almelo)

ST: Garcia (SD Eibar)

ST: Palacio (Bologna)

ST: Onaiwu (Yokohama F.M.)

ST: Larin (Besiktas Istanbul)

Die Highlights der Predictions

Da die Bundesliga am vergangenen Wochenende pausiert hat, schauen wir uns in dieser Woche potentiell starke TOTW-Karten der anderen großen Ligen an.

Kai Havertz machte ein starkes Spiel für Chelsea und schoss gleich beide Tore zum 2:0 Endstand gegen den FC Fulham. Eine TOTW-Karte scheint also wahrscheinlich zu sein. Damit würde auch seine OTW-Karte ein Upgrade erhalten.

machte ein starkes Spiel für Chelsea und schoss gleich beide Tore zum 2:0 Endstand gegen den FC Fulham. Eine TOTW-Karte scheint also wahrscheinlich zu sein. Damit würde auch seine OTW-Karte ein Upgrade erhalten. Neymar machte mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:1 gegen RC Lens auf sich aufmerksam. Ob das für eine Inform-Karte ausreicht, erfahren wir am Mittwoch.

machte mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:1 gegen RC Lens auf sich aufmerksam. Ob das für eine Inform-Karte ausreicht, erfahren wir am Mittwoch. 3 Tore schoss Gareth Bale beim 4:0 von Tottenham gegen Sheffield United. Eine Leistung, die eine TOTW-Karte definitiv rechtfertigen würde.

Wenn ihr auf der Suche nach starken TOTS-Karten seid, die nicht zu teuer sind, dann haben wir hier ein paar Vorschläge für euch:

3 günstige TOTS-Spieler, die trotzdem stark sind