In FIFA 21 ist das zweite OTW-Team bekannt. Welche Spieler bekommen eine Spezialkarte im zweiten Teil von „Ones To Watch“?

Wann geht das Event weiter? Der erste Teil von „Ones To Watch“ startete am Freitag, dem 9. Oktober. Dort gab es die erste Rutsche an OTW-Spielern. Der zweite Teil wird am Freitag, dem 16. Oktober um 19:00 Uhr beginnen.

Ab diesem Zeitpunkt wird das erste OTW-Team in Packs durch das zweite OTW-Team ersetzt. Gleichzeitig dürften wohl auch neue Event-SBCs und Aufgaben live gehen, mit denen ihr euch Spezialkarten verdienen könnt.

Bereits im Vorfeld wurde nun das zweite OTW-Team veröffentlicht.

Das 2. OTW-Team – Alle Karten mit Rating

Das 2. OTW-Team in FIFA 21

Wer steht im 2. OTW-Team?

Kai Havertz (85, ZOM, Chelsea)

Leroy Sané (85, LM, FC Bayern München)

Thiago (85, ZM, Liverpool)

Arthur (84, ZM, Juventus Turin/Piemonte Calcio)

Nelson Semedo (83, RV, Wolverhampton)

Van de Beek (83, ZM, Manchester United)

Arturo Vidal (83, ZM, Inter Mailand)

Rodrigo (82, ST, Leeds United)

Ferran Torres (81, RM, Manchester City)

Alessandro Florenzi (81, RV, PSG)

Jonathan David (77, ST, LOSC Lille)

Im zweiten OTW-Team ist mit Leroy Sané nun auch ein Bundesliga-Spieler dabei. Und der könnte sich richtig lohnen – schließlich sind Spieler beim FC Bayern in der Bundesliga durchaus öfter Kandidaten für TOTW-Karten. Und die sind für OTW-Karten wiederum richtig nützlich.

Was sind eigentlich OTW-Karten? OTW-Karten werden jedes Mal besser, wenn ein Spieler eine leistungsbasierte Spezialkarte bekommt – also zum Beispiel TOTW-Karten. Im 3. Team of the Week gab es mit Partey und Odegaard beispielsweise gleich zwei Spieler, die ein solches Upgrade bekommen. Für die OTW-Karten kommen übrigens nur Spieler in Frage, die mit einem Transfer im Sommer für Aufsehen gesorgt haben.

Sollte zum Beispiel Leroy Sané über die Saison öfter TOTW-Karten bekommen, würde auch seine OTW-Karte immer stärker werden. Möglich, dass sie sich am Ende der Saison im hohen 80er- oder sogar 90er-Bereich bewegt. Doch das ist immer ein Stück weit Spekulation. Sicher ist: Wird eine OTW-Karte stärker, steigt auch ihr Wert auf dem Transfermarkt.

Wie bekomme ich die OTW-Karten? Das Team wird ab Freitagabend in Packs zu bekommen sein, jedoch sind die Chancen auf OTW-Karten sehr schlecht. Man braucht schon eine Menge Glück, um sie zu ziehen.