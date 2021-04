FIFA 21: TOTW 28 ist jetzt live – mit starken Karten für Insigne und Kostic

In FIFA 21 Ultimate Team ist jetzt das TOTW 28 verfügbar. MeinMMO zeigt euch die besten Karten im neuen Team der Woche.

Wann kommt das TOTW 28? Die neuen Karten aus dem Team of the Week 28 sind ab sofort in FUT 21 verfügbar. Das Team der Woche erschien am 7. April 2021 um 19:00 Uhr und bleibt eine Woche lang in Packs.

So kriegt man TOTW-Karten: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an verbesserte Inform-Karten zu kommen. Grundsätzlich bekommt man TOTW-Karten aus Packs – allerdings ist die Chance dort auf Top-Spieler niedrig. Ihr könnt sie auch auf dem Transfermarkt kaufen, wo sie aber meistens relativ teuer sind. Zu guter Letzt stecken sie auch in den Weekend League Belohnungen, in Form von Player Picks.

Das komplette TOTW 28 – mit Insigne, Pavard und Aspas

Die TOTW 28 Startelf:

TW: Matheus (82)

LV: Mendy (86)

LV: Acuna (85)

RV: Pavard (84)

LM: Insigne (89)

ZDM: Fabinho (88)

LM: Kostic (86)

ZOM: Lingard (84)

ST: Iago Aspas (88)

ST: Muriel (86)

ST: Ings (85)

Die TOTW 28 Bank:

TW: Ortega (81)

LAV: Reach (82)

LM: Thuram (83)

LM: Matheus Pereira (81)

ST: Dolberg (82)

ST: Ikoné (82)

ST: Daka (81)

ZOM: Hunt (79)

ZOM: Fountas (79)

ZDM: Krejci (78)

ZM: Ndoj (76)

RM: Rober (76)

Die 3 besten Inform-Karten im TOTW 28

Wir schauen uns die Spieler mit den höchsten Ratings im aktuellen Team of the Week etwas genauer an.

Lorenzo Insigne erhält in dieser Woche seine bereits 4. Inform-Karte in FUT 21. Verbessert wurden vor allem die Schuss- und Pass-Stats, womit Insigne eine richtige starke Option auf dem linken Flügel ist.

Fabinho erhält seine erste Inform-Karte mit einem starken 88er Rating. Besitzer seiner Headliners-Karte dürfen sich also freuen, denn seine IV-Headliners-Karte erhält nun das erste Upgrade.

Für Iago Aspas es die bereits dritte TOTW-Karte in diesem FUT-Jahr. Diese frische Inform-Karte bietet ein Upgrade auf ein 88er Rating und Verbesserungen in den Bereichen Passen, Schießen und Pace.

Die Bundesliga und 2. Liga im TOTW 28

Im aktuellen Team der Woche sind insgesamt 5 Spieler aus der 1. und 2. Bundesliga vertreten.

Benjamin Pavard vom FC Bayern erhält eine 84er Rechtsverteidiger-Karte, die gute Physis- und Defensiv-Werte aufweist.

Eine starke Option für den linken Flügel bietet die neue Inform-Karte von Kostic, die ein starkes Rating von 86 hat. Dabei können vor allem die Geschwindigkeits-, Pass- und Dribbling-Stats überzeugen.

Stefan Ortega von Arminia Bielefeld erhält ein starkes Upgrade von 6 Punkten und hat nun eine 81er Inform-Karte auf der Torwartposition.

Thuram von Borussia Mönchengladbach bekommt ein solides Upgrade und kann nun eine Karte mit einem Rating von 83 vorweisen, die mit hoher Geschwindigkeit und guten Schuss-Werten punkten kann.

Fans vom HSV können sich über eine Inform-Karte von Aaron Hunt freuen (79), die allerdings insgesamt keine allzu starken Werte bieten kann.

Wenn ihr noch mehr Spieler für euer Team sucht, findet ihr hier die besten Spieler in FIFA 21 unter 300.000 Münzen.