⁠Ein Fantasy-MMORPG ist für seine großartigen Kämpfe bekannt – Jetzt ist es auf Steam kostenlos und ihr könnt es behalten

Wer in einem MMORPG nicht auf ein spaßiges Kampfsystem verzichten will, kann sich auf Steam derzeit eines der besten komplett kostenlos holen und für immer behalten.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Black Desert Online. Das MMORPG aus Südkorea ist im Jahr 2016 erschienen und gehört zu dem Besten, was das Genre zu bieten hat. Das liegt unter anderem an der hübschen Grafik und am eingängigen Kampfsystem.

Aktuell könnt ihr euch Black Desert Online auf Steam komplett kostenlos holen. Das Angebot gilt bis zum 6. Januar 2025. Wer das Spiel bis dahin seiner Bibliothek hinzugefügt hat, darf es danach auch behalten. Ein zusätzliches Abo wie in World of Warcraft benötigt ihr nicht, um spielen zu können.

Mit Deadeye wurde zuletzt eine neue spielbare Klasse angekündigt, einen Trailer dazu seht ihr hier:

Brachiale Action-Kämpfe mit schicker Grafik

Wie spielen sich die Kämpfe? Die Action-Kämpfe fühlen sich so brachial und wuchtig an, dass selbst der potenziell öde Monster-Grind nicht so schnell langweilig wird. Aus diesem Grund landet es auch im Jahr 2024 auf Platz 1 unserer Liste der Online-Rollenspiele mit den besten Kämpfen.

Neben spannenden Kämpfen bietet Black Desert Online auch einen sehr detaillierten Charaktereditor. Der lässt euch große Freiheiten beim Erstellen eurer Spielfigur. Was die Grafik angeht, kann das Spiel ebenfalls mit vielen modernen MMORPGs mithalten.

Lohnt sich der Einstieg überhaupt noch? Obwohl das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, lohnt sich laut unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz auch heute noch der Einstieg in Black Desert Online. Vorausgesetzt, ihr steht auf actionlastige Kämpfe und habt kein Problem mit langem Grind.

Hier erfahrt ihr mehr darüber, ob sich Black Desert Online im Jahr 2024 noch lohnt.

Falls ihr in das MMORPG reinschnuppern wollt oder nach einer längeren Pause wieder zurückkehrt, könnte die Menge an unterschiedlichen Klassen auf den ersten Blick überwältigend sein. MeinMMO verrät euch daher, welche Klasse ihr in Black Desert Online im Jahr 2024 spielen solltet.