Fans von Counter-Strike arbeiten 8 Jahre an einem Projekt, damit der Shooter sich wieder wie früher spielt – Jetzt greift Valve ein

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

Das ist die Entscheidung zu Classic Offensive: Am 7. Mai 2025 teilte das Team von Classic Offensive in einem Post auf X mit, dass die Mod offiziell gecancelt ist. Das Projekt wird nicht veröffentlicht.

Was war das für ein Projekt? In den vergangenen 8 Jahren haben Fans von Counter-Strike an einer Mod zu dem beliebten Taktik-Shooter von Valve gearbeitet. Die Mod, die den Namen „Classic Offensive“ trägt, sollte das Spielgefühl vom ursprünglichen Counter-Strike zurückbringen – aber basierend auf der Engine von CS:GO und mit neugestalteten Waffen, Charaktermodellen und Maps.

