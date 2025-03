Macher von South Park veralberten Family Guy, erhielten dafür Blumen von den Simpsons

Zeichentrickserien sind nicht nur etwas für Kinder. Die Simpsons, South Park und Family Guy sind Comedy-Serien im Animationsgewand. Doch Family Guy ist bei den anderen Autoren nicht immer beliebt. Das zeigt eine spezielle Folge von South Park.

Um welche Folge geht es? South Park macht sich über alles und jede lustig. Dabei ist es egal, ob das Ziel der Gags echte Personen, Filme oder Serien sind. Cartoon Wars Part 1 und 2 (Staffel 10 Folge 4 und 5) sind zwei berüchtigten Folgen der Serie, die später auch von Sendern nicht ausgestrahlt wurden (via Screen Rant).

In der Episode geht es darum, dass Family Guy in einer kommenden Folge eine religiöse Person zeigen möchte. Cartman wittert seine Chance, Family Guy endlich absetzen zu können und macht sich auf den Weg zu den Studios.

Er sieht im Studio, wie Gags in Family Guy geschrieben werden. Dabei zeigt sich auch, was die Macher von South Park über Family Guy denken.

Die Macher von South Park halten nicht viel von Family Guy

Was sieht Cartman in den Fox-Studios? Am Ende von Part 2 sieht man die Autoren von Family Guy, doch das sind keine Menschen, sondern Seekühe. Die sind in einem Wassertank mit mehreren Idee-Bällen . Die Seekühe wählen 5 davon aus, die zu einem Witz gemacht werden.

Das ist eine Anspielung auf die Gags in Family Guy, die oft zufällig eingespielt werden, ohne direkt zur Geschichte der jeweiligen Folge zu passen. Die Abscheu gegenüber der Serie haben die Macher von South Park, Trey Parker und Matt Stone, im DVD-Audiokommentar zur Folge geäußert:

Wir haben ‘Family Guy’ gesehen und es ist, ähm … wir hassen es. Wir verstehen vollkommen, dass die Leute es lieben – deshalb haben wir es in die Show eingebaut – und dass es manche Leute anspricht. Es kann einfach nur ein Lacher sein. Und wir sind sicher nicht der Meinung, dass es abgesetzt werden sollte. Wir respektieren es nur nicht in Bezug auf das Schreiben. Es gibt eine Sache, die wir bei ‘South Park’ immer zu vermeiden versuchen: Gags. Wir hassen Gags. Trey Parker und Matt Stone über Family Guy (via slashfilm.com)

Für diese Aktion erhielten Parker und Stone auch noch Lob. Im Audiokommentar zur Folge (via YouTube) sprechen die beiden darüber, dass sie von Autoren der Simpsons und King of the Hill gelobt wurden.

Von den Simpsons-Leuten erhielten Parker und Stone positive Anrufe und sogar Blumen. Laut den beiden hassen sie Family Guy mehr, als sie es tun, obwohl sie es nicht sagen würden.

Die Kreativen der Serie King of the Hill sollen laut dem Audiokommentar sogar gesagt haben, dass Parker und Stone: Gottes Werk verrichten .

Wie steht ihr zu den genannten Serien? Habt ihr einen Favoriten? Dann schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.