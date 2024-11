Fünf Figuren aus Die Simpsons tauchen nur wenige Sekunden auf, sind aber wichtiger, als man denkt

Die Simpsons sind aus der Fernsehgeschichte nicht mehr wegzudenken. Anders geht es jedoch fünf Figuren, die in den ersten Folgen der Serie zu sehen waren und anschließend spurlos verschwanden.

Die Simpsons ist die am längsten laufende US-Zeichentrickserie. Schon seit 1989 flimmern die Abenteuer der berühmten Familie über die Bildschirme. Die Serie nimmt seither Bezug auf aktuelle Ereignisse, verarbeitet sie satirisch und sagt auch schon mal die Zukunft voraus. Auch das Thema E-Sport findet seinen Platz.

Berühmt sind auch das Intro und die Musik darin. Im Vorspann sieht man die Familie, sowie weitere Charaktere aus Springfield. Doch nur in den ersten paar Folgen der ersten Staffel sind einige spezielle Bürger der Stadt zu sehen. Anschließend verschwanden sie und kehrten nie wieder zurück.

Die strengen Regeln der Simpsons

Was steckt dahinter? Sieht man sich die erste Version des Intros an, sieht man, wie Bart mit seinem Skateboard an einer Gruppe vorbeifährt. Es handelt sich dabei um fünf Personen, die scheinbar auf den Bus warten.

Hier könnt ihr die Szene bei Minute 01:00 sehen:

Sie tauchen aber nur in den ersten 10 Episoden der ersten Staffel auf. Der Grund dafür sind die strengen Vorgaben, die sich die Schöpfer der Serie selbst auferlegt haben. In den sogenannten „No-No Sheets“ haben die kreativen Köpfe hinter den Simpsons festgelegt, wie die Charaktere gestaltet werden müssen.

In diesen Dokumenten wurde also bestimmt, wie etwa Augen, Zähne oder Körperteile auszusehen haben. Die „No-No Sheets“ gab es aber nicht von Anfang an. Sie wurden erst fertiggestellt, nachdem bereits die ersten Episoden der Serie erschienen waren.

Erst im Rückblick wurde klar, dass die fünf Personen an der Bushaltestelle nicht den Vorgaben entsprechen. So wurden einzelne Elemente der Simpsons-Familie wiederverwendet, etwa Barts Haare. Eine Figur ähnelt sehr dem Vater Homer. Die Konsequenz: Die Fünf an der Bushaltestelle wurden aus dem Intro verbannt.

Was ersetzte die Szene? Das Intro wurde verändert, und Bart fährt nun mit seinem Skateboard eine Straße entlang. Dabei weicht er einigen Figuren aus der Serie aus. Diese Anekdote zeigt gut, wie streng die Macher mit sich selbst waren, um einen konsequenten Stil durchzuziehen. Das klappt seit damals meist sehr gut – seit 35 Jahren.