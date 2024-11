Disney: Die erste Folge einer Zeichentrick-Serie für Kinder basiert auf einem brutalen Thriller, den jeder kennt

Super RTL ist schon immer die Kinder-Sparte des Senders RTL gewesen. Da konnte man als Kind zum ersten Mal Spongebob, Chip und Chap oder auch Fillmore gucken. Vor allem letztere Serie sollte man als Erwachsener nochmal gucken, denn schon die erste Folge erinnert an einen ikonischen Thriller, den jeder kennt.

Was ist Fillmore? Die Serie lief im Original von 2002 bis 2004 und ist eine Zeichentrick-Serie von Disney. In der Serie geht es um Fillmore und Ingrid, die in ihrer Schule zur Fluraufsicht gehören. Dabei lösen sie verschiedene Fälle.

Im Kern ist die Serie eine Parodie auf alte Polizei- und Krimigeschichten. Jede Folge erzählt dabei einen anderen Fall, der immer im Kontext der Schule passiert. Sei es ein geklautes Tamagotchi oder einfach Vandalismus.

Doch schon in der ersten Folge erinnert die Serie an einen Thriller-Klassiker, von dem jeder schon mal gehört hat: Das Schweigen der Lämmer.

Randall Julian und Hannibal Lecter

Was passiert in der ersten Folge? In der Schule passiert ein neuer Fall von Vandalismus. Jemand mit dem Namen Stainless beschmiert die Toiletten der Schule. Doch die Ermittler der Fluraufsicht haben keine Spur. Um im Fall weiterzukommen, gehen Fillmore und Ingrid zu Randall, dem Vandalierer. Er war einst ein begabter Kunst-Schüler, doch er konnte die schlechten Bewertungen nicht aushalten, weshalb er die Schule vollkritzelte.

Er selbst ist ein ehemaliger Vandalierer, der in der Schule nur noch in einem weißen Raum über Bildschirme unterrichtet wird und dort von einem Wärter bewacht wird. Bevor Fillmore und Ingrid zu ihm hineingehen, müssen sie alles ablegen, was ansatzweise als Stift benutzt werden kann.

Randall selbst trägt einen orangen Overall und beim Stehen hält er gerne die Hände hinter seinem Rücken. Mit Tipps zur Zeichenstruktur und Analysen des neuen Vandalierers hilft er den Ermittlern dabei, ihn zu fassen. Auch, wenn er selbst ausbricht, weil jemand einen Bleistift bei ihm vergessen hat.

Die Parallelen zu Das Schweigen der Lämmer sind offensichtlich. Erst einmal ist die Prämisse gleich. Für einen neuen Fall holen sich die Ermittler Hilfe bei einem Experten, der selbst Verbrecher ist. Sowohl Hannibal als auch Randall tragen einen Overall mit einem weißen Shirt darunter.

Vergleicht man die Sprechweise, dann merkt man, in der deutschen und englischen Version, dass beide recht langsam und kryptisch sprechen. Sie geben zwar Tipps, den Täter zu fassen, aber eher in Form von Rätseln.

Hannibal und Randall sind auch beide Künstler.

Die wohl offensichtlichste Anlehnung gibt es bei den Namen der beiden Figuren. Hannibal reimt sich im Englischen auf Cannibal also Kannibale. Randall wird am Anfang der Folge Randall der Vandalierer. Im Englischen ist das auch ein Reim, Randall the Vandal. Auch hier repräsentiert der Reim die Taten der Figuren.

Beide entkommen übrigens auch ihrem Gefängnis. Anders als Hannibal lässt Randall seinen Vandalismus aber ruhen und konzentriert sich wieder auf die Kunst.

Wo kann man Fillmore gucken? Obwohl es eine Disney-Produktion ist, kann man die Serie nicht auf Disney Plus schauen. Aktuell ist die Serie nur kaufbar auf Plattformen wie Amazon. Das ist schade, denn in der Serie verstecken sich bestimmt noch andere Anspielungen. Wer noch mehr Animations-Futter braucht, könnte hier fündig werden: 6 unterschätzte Animationsfilme, die jeder Fan von Disney und Pixar sehen sollte