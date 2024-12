Eine Schauspielerin verdiente mit Die Simpsons jährlich Millionen, obwohl sie nur in einer Folge vorkam

Die Simpsons ist eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten und das zeigt sich schon in ihrer Historie. Seit 1989 gibt es die Serie, die bis heute neue Folgen erhält. Im Laufe der Jahre gab es viele Cameos von Stars. Eine davon erhielt jährlich mehrere Millionen Dollar, obwohl sie nur in einer Folge vorkam.

Um welche Schauspielerin geht es? In Folge 4 von Staffel 24, Grampa auf Abwegen , taucht die Schauspielerin Jennifer Tilly als sie selbst auf. Sie spielt in der Folge in einem Poker-Tutorial-Video mit, das sich Lisa anguckt.

Jennifer Tilly kennen die meisten wahrscheinlich aus der Chucky-Reihe, in der sie auch zuletzt in Staffel 3 der Serie mitgespielt hat. Seit 1983 arbeitet sie als Schauspielerin und 1995 wurde sie sogar für den Film Bullets Over Broadway für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.

Mit den Simpsons machte sie jährlich mehrere Millionen US-Dollar, und das hat nichts mit ihrer Gastrolle zu tun. Es ging um eine Scheidung und das ungesehene Potenzial der Serie.

Niemand wusste, dass „Die Simpsons“ Billionen von Jahren weiterlaufen würden

Wodurch bekam sie mehrere Millionen US-Dollar? Zwischen 1984 und 1991 war sie mit Sam Simon verheiratet. Der Fernsehproduzent erschuf zusammen mit Matt Groening und James L. Brooks die bekannte Serie. Als Team produzierten sie die Anfänge der Serie.

1993 verließ er die Show, verhandelte aber Lizenzgebühren, von denen er prozentual etwas bekam. Anfangs kam ihm das wie ein schlechter Deal vor, doch bei der Show 60 Minutes (via CBS News) revidierte er den Gedanken 2007:

Als ich dort war, dachte ich, ich sei unterbezahlt. Ich dachte, ich bekäme nicht genug Anerkennung für meine Arbeit. Jetzt denke ich, es ist genau das Gegenteil. Ich bekomme zu viel Anerkennung für meine Arbeit. Und das Geld ist lächerlich.

In dem Format erklärt er auch, dass er seit seinem Abgang 1993 jährlich weit über 10 Millionen Dollar machte, nur von Lizenzgebühren. Davon profitierte auch Jennifer Tilly, die bei der Scheidung 1991 Teile seiner Simpsons-Verträge bekam. Dabei erklärte sie auch: Niemand wusste, dass „Die Simpsons“ Billionen von Jahren weiterlaufen würden . (via Business Insider).

Dafür war sie auch sehr dankbar. Im Podcast The Originals erklärte sie 2021, dass sie viele Filme nur gemacht hat, um Geld zu verdienen für Dinge wie Klempner oder undichte Decken. Durch die Lizenzgebühren musste sie das nicht mehr.

2015 starb Sam Simon an Krebs und spendete sein ganzes Vermögen. Ob Tilly auch heutzutage noch ihre Lizenzeinnahmen bekommt, ist unklar. Da die Simpsons aber immer noch laufen und damit auch Merchandise verkaufen, kann man davon ausgehen. Über ihren Ex-Mann sprach sie aber auch Jahre später noch positiv.

Jennifer Tilly spielte zuletzt in der Chucky-Serie mit, die nach 3 Staffeln abgesetzt wurde. Die Horror-Comedy-Serie setzte an den Kanon der bekannten Filme an und hatte sogar den originalen Macher dabei. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes kann die Serie nur empfehlen: Die Serie zu Chucky hat alles, um der perfekte Trash zu werden – Doch sie ist überraschend gut