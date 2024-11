Einer der Ursprungssprecher verlässt nach 35 Jahren die Simpsons

Die Simpsons sind aus der Fernsehlandschaft kaum mehr wegzudenken. Bis heute kann man sich regelmäßig neue Folgen der beliebten Familie anschauen. Doch im Original ändert sich jetzt eine wichtige Darstellerin und damit auch mehrere Charaktere.

Was ist Die Simpsons? Am 17. Dezember 1989 startete Die Simpson. Die Zeichentrickserie orientiert sich an klassischen Sitcoms und parodiert in vielen Folgen gesellschaftliche oder popkulturelle Themen, und das seit 35 Jahren.

Neben der titelgebenden Familie gibt es natürlich auch unzählige andere wichtige Figuren, die seit den Anfängen der Simpsons dabei sind. Eine davon kam sogar vor dem Start der eigentlichen Serie vor, doch Fans des Originals werden sich bald umgewöhnen müssen, denn Milhouse bekommt eine neue Stimme.

Schon vor der Serie der Freund von Bart

Was passiert mit Milhouse? Milhouse Van Houten ist der beste Freund von Bart, der schon vor dem eigentlichen Start der Serie 1989 dabei war. In einem Werbeclip namens The Butterfinger Group hatte der Schulfreund von Bart schon 1988 einen Auftritt, als die Simpsons nur als kleine Shorts auf Fox liefen.

Auch in der normalen Serie wurde er ein ständiger Begleiter von Bart, der sogar eigene Folgen bekam. Im Original wird er von Pamela Hayden gesprochen. Die hört, wie Games Radar berichtet, nach 35 Jahren jetzt auf. Sie sprach aber nicht nur Milhouse, sondern auch kleinere Nebenfiguren wie Jimbo Jones, Rod Flanders, Malibu Stacey oder Sarah Wiggum. In einem Statement sagte sie zu ihrem Abgang:

Die Zeit ist gekommen, dass ich mein Mikrofon an den Nagel hänge, aber wie verabschiede ich mich von den Simpsons? Nicht leicht. […] Es war mir eine Ehre und eine Freude, an einer so witzigen, geistreichen und bahnbrechenden Serie mitzuarbeiten. Pamela Hayden über ihren Abgang bei Die Simpsons (via The Hollywood Reporter)

Vor dem Abschied gibt es eine Tradition. Ihre letzte Folge als englische Stimme von Milhouse wird Hayden in einer neuen Folge von Treehouse of Horror machen. Das ist eine jährliche Tradition, in der die Simpsons in Kurzgeschichten bekannte Horrorfilme oder -geschichten parodieren. Danach wird man einen Ersatz suchen.

Im Deutschen wird Milhouse übrigens von Michaela Amler gesprochen, die das auch seit den ersten Folgen macht. Schaut ihr die Simpsons auf Deutsch oder auf Englisch? Schreibt es uns in die Kommentare. Manche Charaktere sind wichtig, obwohl man sie nie sieht: Fünf Figuren aus Die Simpsons tauchen nur wenige Sekunden auf, sind aber wichtiger, als man denkt