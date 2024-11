Ein Sender wollte die Simpsons wegen eines Witzes angeblich verklagen, hätte sich damit selbst getroffen

Die Simpsons machen sich seit 1989 über alles und jeden lustig. Dabei kam es natürlich auch zu diversen Streitigkeiten mit anderen Parteien. 2003 machte man einen kontroversen Witz über einen Sender, der sich mit einer Klage selbst ins Knie geschossen hätte.

Seit über 30 Jahren sind die Simpson im Fernsehen vertreten und schon von Beginn an machte sich die Fernsehfamilie über alles lustig: Popkultur, Promis, Politiker und manchmal auch über den eigenen “kontroversen” Sender Fox.

2003 war ein Witz für den Sender Fox wohl etwas zu viel. Der sorgte angeblich für eine Streitigkeit zwischen dem Sender und der Show. Das große Problem dabei ist: Die Simpsons gehörten damals Fox.

Fox gegen Fox?

Um was für einen Gag geht es? In Staffel 14, Folge 14 (Krusty im Kongress) haben die Simpsons ein großes Problem: Durch geänderte Flugrouten können sie keine ruhige Minute mehr in ihrem Haus genießen. Um das Problem zu lösen, soll Krusty der Clown als Republikaner in den Kongress. Dafür muss er sich an politische Spielchen anpassen.

Dabei kommt es zu einem Gag auf Kosten des konservativen Senders Fox News. In der Folge gibt es in einer Bauchbinde einen Newsticker, der mit überspitzten Sprüchen gegen Demokraten hetzt: Verursachen Demokraten Krebs? Im Interview wird der Demokrat auch mit einer Sowjet-Flagge gezeigt und als Genosse bezeichnet.

Das war für Fox News anscheinend zu viel des Guten, wie Matt Groening einem Radio-Sender 2003 erzählte. Es wurde angeblich mit rechtlichen Schritten gedroht (via independent.co.uk):

Wir haben die Bauchbinde am unteren Bildschirmrand gemacht. Fox sagte, sie würden die Sendung verklagen. Und wir haben es darauf ankommen lassen, weil wir nicht glaubten, dass Rupert Murdoch dafür zahlen würde, dass Fox sich selbst verklagt. Wir sind damit durchgekommen.

Seitdem soll Fox aber die Regel gehabt haben, dass man keine Fake-News-Bauchbinden mehr macht, weil das ja die Zuschauer verwirren könnte. Fox selbst äußerte sich zu der Zeit auch zu dem Vorwurf. Laut dem Guardian dementierte Fox die Vorwürfe und sagte dazu: Wir zerbrechen uns hier den Kopf. Wir mochten den Cartoon. Wir dachten, er sei großartig.

Fox News gilt als sehr konservativer News-Channel, der sich oft auch politisch einseitig äußert. Vor allem unter Rupert Murdoch galt der Sender als sehr manipulativ. Solche Orientierungen passen natürlich nicht zu vergleichsweisen offenen und kritischen Shows wie Die Simpsons, wo sich deutlich weltoffener und liberaler geäußert wird. Mr. Burns ist in den Simpsons eine ähnlich kritische Figur, doch feuern würde er Homer nie: Homer baut viele Unfälle im Atomkraftwerk der TV-Serie Die Simpsons, wird nicht gefeuert, weil es einen Deal mit Mr. Burns gibt