Spieler können in Fallout 76 endlich zum Ghul werden, müssen direkt in verstrahlten Erzminen schuften

Durch das neue Update in Fallout 76 könnt ihr im Survival-MMO zum waschechten Ghul werden, mit Schutz vor Krankheiten, Strahlung und natürlich mit ohne Nase. Obwohl das Ghulsein nicht ganz ohne Kosten kommt, hat es viele Vorteile – die andere Spieler direkt ausnutzen wollen.

Wie jetzt, Ghule?

Fallout 76 ist seit dem 18. März in Season 20 angekommen. Das neue Update „Der innere Ghul“ bringt mehrere Inhalte mit sich, darunter die Möglichkeit, zum Ghul zu werden.

Nach einer kurzen Quest-Reihe in Savage Divide verwandelt ihr euch in einen vollwertigen Ghul wie aus den Spielen oder der Fallout-Serie. Gefällt euch das Dasein nicht, könnt ihr euch einmal zurückverwandeln – ab da ist die Questreihe aber gesperrt und ihr bleibt ein Mensch.

Ghule „verwildern“, wenn ihr euch zu sehr der Strahlung hingebt. Aber trotz dieser Gefahr habt ihr etliche Vorteile, aus denen ein paar Spieler nun Profit schlagen wollen.

Das sollen die Aufgaben der Ghule werden: Zu den Vorteilen der Ghule gehört es, immun gegen jede Art von Krankheit und Strahlung zu sein. Das ist besonders in öffentlichen Events nützlich, denn dort gibt es häufig extrem verstrahlte Gebiete, die Spieler ohne Schutzkleidung direkt töten können.

Im Event Strahlenschlägerei, oder „Radiation Rumble“, müsst ihr etwa Erze aus verstrahlten Minen holen, während ein stetiger Strom an Gegnern euch daran hindern will.

Ihr braucht also eigentlich Schutz vor Strahlung und für den Kampf. Jedoch bieten die Rüstungen nur eins von beidem im ausreichenden Maß. Auf Reddit hat ein Nutzer deswegen die Idee, die gegen Strahlung immunen Ghule direkt für diese besonderen Jobs zu verpflichten, allerdings auf eher … direkte Art und Weise:

Ich will keine Ausreden hören. Kein: „Ich habe meine Powerrüstung vergessen“ oder: „Mein Schutzanzug wurde vom Sheepsquatch gestohlen.“ Nein, nein, nein, ihr nasenlosen F**cker. Diesmal gibt es keine Ausreden. Ihr wurdet buchstäblich dazu erschaffen. Ihr profitiert aktiv davon, euch Kopf voran in die liebevolle Umarmung des Atoms zu werfen, also spielt ihr jetzt Steinklopfer. Ich hoffe, eure nekrotischen Beine funktioniert noch, weil ihr sie endlich in Bewegung setzen solltet. – Mit freundlichen Grüßen, Hohepriesterin Camilla

Die schwierigsten Events werden jetzt plötzlich leichter

In den Kommentaren gibt es einen scherzhaften, teilweise etwas zynischen Zank. Schließlich wollen sich die meisten Ghule nicht einfach so zu Arbeitssklaven degradieren lassen. Erstaunlich viele zeigen sich aber einverstanden mit ihrer neuen Aufgabe.

So heißt es etwa: „Ich habe die ganze Schwerstarbeit schon vor meiner Ghulifizierung gemacht. Jetzt kann ich sie nur in Unterhose machen.“ Andere stimmen zu und merken an, dass weitere Events ebenfalls deutlich leichter werden.

Das Event Räumungsbescheid etwa gilt als das Härteste im gesamten Spiel. Hier müssen Wellen an Gegnern abgehalten und Fleischsäcke zerstört werden, während eine Säuberungs-Einheit instandgehalten werden muss. Geht die Einheit kaputt, verstrahlt sie die Umgebung so stark, dass Spieler ohne Schutz innerhalb weniger Sekunden sterben.

Ghule können hier aber einfach den Mechaniker spielen und entspannt neben dem Reaktor abhängen, während die Space Marines mit schweren Boltern Spieler in Powerrüstung mit ihren dicken Wummen die Gegner niedermähen.

Was jedoch im Thread deutlich herauskommt, ist die gewisse Rivalität zwischen den Ghulen und den „Glatthäuten.“ Bereits jetzt, am ersten Tag, versinken die Spieler tief im Rollenspiel und bewerfen sich mit Beleidigungen, wie ihr sie aus den Spielen kennt. Gerade in eine Rolle zu schlüpfen, ist aber für viele Spieler in Fallout 76 ein Teil der Erfahrung, aber einige übertreiben: Spieler nehmen ihre Rolle zu ernst, ekeln andere aus Fallout 76, werden immer unbeliebter – Nun sind sie still