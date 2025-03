Das Survival-MMO zu Fallout auf PS5 lässt euch erstmals einen Ghul spielen und das mit allen Vorzügen und Nachteilen

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Habt ihr euch bereits einen Ghul erstellt? Dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie euch dieses Feature bislang gefällt. Fallout 76 sollte übrigens nicht das erste MMO im Universum von Fallout sein – was es mit dem ersten Versuch auf sich hatte, erfahrt ihr hier: Vor WoW sollte es schon ein MMORPG zu einem der größten Rollenspiele geben – Das lief schief

Ghule kämpfen zudem stets gegen den eigenen Wahnsinn an. Bestimmte Medikamente (in Fallout „Chems“ genannt) helfen euch dabei, den Wahnsinn auf Abstand zu halten. Vielleicht wollt ihr diese Wildheit aber auch – mehr oder weniger gezielt – im Kampf einsetzen.

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Was sind Ghule überhaupt? Wer es in der Welt von Fallout nicht geschafft hat, sich vor der nuklearen Katastrophe zu retten, muss nicht zwangsläufig draufgehen. Einige Kreaturen, die der radioaktiven Strahlung ausgesetzt sind, verwandeln sich durch Mutation in Ghule.

