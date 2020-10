Die Granaten aber müllen das Inventar zu. Sie sind vom Effekt her schlechter als jede andere Granate, sind schwer und können nicht für ein paar Kronkorken an die Händler gegeben werden. Es bleibt nur, sie wegzuwerfen, auf die eine oder andere Weise.

Was ist das Problem mit den Granaten? Zum einen wiegen die Granaten mit 0,5 Pfund relativ viel. Das Inventar in Fallout 76 ist recht begrenzt und zu viel Gewicht führt zu Überlastung und langsamerer Bewegung. So etwas hat schon früher zu Beschwerden geführt:

Was sind das für Gegenstände? Für viele Events und sonstige Aktivitäten gibt es Gegenstände in Fallout 76, mit denen die Spieler nicht viel anfangen können. Unter den unbeliebtesten Belohnungen sind dabei:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − sechs =

Insert

You are going to send email to