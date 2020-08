Die Entwickler sagten, dass sie eines der Achievements in dem neuen Party-Battler Fall Guys: Ultimate Knockout für unmöglich halten. Trotzdem haben es einige Spieler bereits kurz nach Release schon freigeschaltet.

„Unmögliche“ Leistung in Fall Guys: Auch wenn Fall Guys erst vor wenigen Tagen offiziell veröffentlicht wurde, erfreut sich das Spiel auf PC und PS4 großer Beliebtheit, ist auf Steam bereits ein Hit.

Auch auf der Streaming-Plattform Twitch kommt der neue Party-Battler sehr gut bei den Zuschauern an. Denn das Gewinnen ist schwer und viele lieben es, anderen beim „Versagen“ zuzuschauen, was bei Fall Guys oft extrem lustig aussieht.

Doch Versagen ist für manche offenbar keine Option. So knackten bereits einige Spieler den wohl anspruchsvollsten Erfolg im ganzen Spiel, obwohl die Entwickler das eigentlich für unmöglich hielten.

Ein Match in Fall Guys

„Ich denke nicht, dass es jemals einer freischalten wird“

Um dieses Achievement geht’s: Das Achievement beziehungsweise die Trophäe, um die es hier geht, heißt „Infallible“. Um diesen Erfolg freizuschalten, gilt es, 5 Spiele hintereinander zu gewinnen. Und das ist tatsächlich verdammt schwer.

Bereits seine Figur mit ihren „Nudel-Beinchen“ einmal als Erstes ins Ziel zu bringen, erweist sich bei diesem abgedrehten Battle Royale alles andere als einfach. Das Ganze zweimal oder dreimal hintereinander zu schaffen, erscheint dann schon kaum machbar – von ganzen 5 Mal für die Trophäe mal komplett abgesehen.

Das sagten die Entwickler zum Achievement: Auch die Entwickler sind sich dessen bewusst. So sagte Joe Walsh, der Lead Developer von Fall Guys, in einer Fragerunde auf reddit dazu: „Wir haben Trophäen und eine von ihnen ist so unglaublich schwer, dass ich nicht denke, dass sie jemand jemals freischalten wird.“ Später stellte er nochmal klar, dass sich diese Aussage auf den Erfolg Infallible bezog.

Nur wenige Spieler können sich bislang die Krone für diesen Erfolg aufsetzen – Aber es ist nicht unmöglich

Wie viele Spieler haben das Achievement bereits geknackt? Zwar handelt es sich dabei nicht um den seltensten Erfolg, aber um den wohl schwersten im ganzen Spiel. Und auch, wenn die Entwickler das im Prinzip für unmöglich hielten – einige engagierte Spieler belehrten die Entwickler nun eines Besseren.

Auf Steam haben 0,08 % aller Fall-Guys-Spieler diesen Erfolg bereits freigeschaltet

Auf der PS4 sind es mit 0,55 % (126 Spieler) etwas mehr

Zwar sind das nicht viele, doch ganz unmöglich war dieses Achievement offenbar doch nicht.

Habt auch ihr schon mal den 1. Platz geholt?

Was ist Fall Guys eigentlich genau? Dabei handelt es sich um eine Art buntes, abgedrehtes Battle-Royale. An einem Match nehmen bis zu 60 Spieler teil. Es gilt, eine Reihe witziger Challenges mit Physik-basierten Hindernissen zu meistern, bis nur noch ein Sieger oder ein Gewinnerteam übrig bleibt. Ihr schlagt Türen ein, balanciert auf riesigen Motorsägen oder kämpft euch auf mit Fallen gespickte Berge hinauf. Fall Guys gibt es für die PS4 und den PC.

