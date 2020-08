Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein buntes, spaßiges Battle Royale, doch beim Thema Cheater kennen ehrliche Spieler dort kein Pardon! Daher opfern sie sich lieber heldenhaft, als dass sie dem Cheater den Sieg gönnen. Die Entwickler arbeiten derweil weiter an Lösungen für das Cheater-Problem.

Was tun Spieler gegen Cheater? Kaum zu glauben, aber das quietschbunte und spaßige Battle-Royale-Game Fall Guys wird von massenweise Cheatern geplagt. Diese niederträchtigen Gesellen müssen sogar in einem bunten Party-Game unbedingt gewinnen und weil sie es von alleine nicht hinbekommen, werden beispielsweise Speed-Hacks oder Flug-Cheats benutzt, um garantiert das erste Wackelmännchen bei der Krone am Ende zu werden.

Da Cheater einfach furchtbar sind und die Entwickler bisher nur mäßigen Erfolg in deren Bekämpfung hatten, greifen die Spieler zur Selbstjustiz. Daher gibt es zwei ungeschriebene, goldene Regeln in Fall Guys:

„Wenn du einen Cheater siehst, dann mach ihn kaputt!“

„Wenn ein Cheater in deinem Team ist, dann verlier!“

Ein echter Fall Guy stirbt lieber ehrenhaft, als durch Cheaten zu gewinnen!

Spieler geben sich viel Mühe, um Cheater kaputtzutrollen

Das sind die jüngsten Anti-Cheater-Aktionen der Spieler: Beispiele für dieses ehrenhafte Verhalten, lieber den eigenen Sieg zu opfern, als es dem Cheater-Knilch zu überlassen, gibt es zuhauf. So sieht man hier in diesem Tweet, wie das blaue Team aktiv die Gegnermannschaft unterstützt, um den Cheater in ihren Reihen zu trollen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Hier geht es ähnlich zu und die Spieler werfen absichtlich ihre durch Beihilfe eines Cheaters gesammelten Eier wieder aus dem Nest, weil der Schummler keine Sonne sehen soll.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Besonders heroisch sind die Opfer der ehrlichen Spieler, wenn es sich um die Finale-Runde handelt und man dort zwangsweise permanent ausscheidet, wenn man nicht der Erste ist. So gibt es hier einen Beitrag, in der die Spieler in der Finalrunde einen Cheater haben, der sich den Schwanz geschnappt hat und damit quasi unerreichbar herumfliegt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Irgendwann kommt er dennoch in Reichweite eines Spielers, der ihm sofort den Schwanz klaut. Die anderen Spieler geben sich dann alle Mühe, den Cheater festzuhalten und zu behindern, so dass er am Ende verliert.

Was sind die offiziellen Maßnahmen gegen Cheater? Derzeit haben die Entwickler eine große Offensive gegen Cheater angekündigt. Außerdem will man künftig Möglichkeiten finden, die überführten Hacker direkt aus dem Spiel zu kicken und nicht erst den Bann am Ende einer Runde auszusprechen.

Der Hass auf Cheater ist in Fall Guys übrigens groß und die Schadenfreude über ihr Versagen noch viel gewaltiger. Daher ergötzten sich Tausende daran, dass ein Cheater trotz seiner Cheats und Hacks am Ende nicht gewinnen konnte und erbärmlich scheiterte.