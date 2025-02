Ein 5 Jahre altes Strategie-Spiel wächst auf Twitch um das 19-fache, weil ein deutscher Streamer nicht genug davon bekommt

Das Aufbau-Spiel Factorio (PC/Steam, Switch) war im Januar 2025 der große Gewinner im deutschen Twitch und konnte seine Watchtime um das 19-fache steigern – und das nur, weil der Streamer Trymacs vom Fieber gepackt wurde.

Um welches Spiel geht es? Factorio ist ein Aufbau-Spiel für alle, die auch nach Feierabend noch so richtig arbeiten wollen. Darin dreht sich alles darum, eine Fabrik aufzubauen, sie zu managen und vor Gefahren zu beschützen. Das Spiel erschien 2020 für PC und genießt eine „äußerst positive“ Wertung von 97 % auf Steam.

Obwohl Factorio schon 5 Jahre alt ist, erlebte es kürzlich im Januar 2025 einen gewaltigen Zuwachs auf Twitch. Laut Daten, die MeinMMO von der Analyse-Seite Streams Charts zur Verfügung gestellt wurden, war es für den Monat das Spiel mit dem meisten Wachstum im deutschen Twitch.

Trymacs allein macht über 80 % der Watchtime aus

Was war im Januar los? Trymacs und der befreundete Streamer Rumathra verfielen Factorio. Trymacs zockte so viel, dass er sogar abends im Bett mit seiner Partnerin an das Spiel dachte, Rumathra spielte es heimlich auf einem geheimen zweiten Twitch-Kanal vor wenigen Zuschauern.

Für beide war es das Spiel, das sie im Januar mit Abstand am meisten im Stream zeigten. Umgekehrt bedeutete das für Factorio ein Wachstum von knapp 1.850 % im deutschsprachigen Twitch: Die gesehenen Stunden wuchsen um das 19-fache.

Trymacs, der als inoffizieller Ober-Alman des deutschen Twitch perfekt zu einem Spiel wie Factorio passt, macht allein 82 % der gesamten gesehenen Stunden aus. Global gesehen war das immer noch ein Wachstum von fast 100 % – und die meistgesehenen Streamer weltweit sind natürlich Trymacs und Rumathra.

Factorio ist jedoch nicht das einzige Spiel, das von der Zuwendung eines oder einiger weniger Streamer profitiert.

via Streams Charts

Welche Spiele haben noch gewonnen? Neben Factorio konnten sich auch Diablo 4, Kingdom Come: Deliverance 2, Project Zomboid und Sons of the Forest über Zuwachs im deutschen Raum freuen.

In Diablo 4 startete Season 7 und konnte um 599 % zulegen. Der österreichische ARPG-Experte jessirocks vereinte fast ein Drittel der gesehenen Stunden auf sich. Zum Release 2023 hatte ihn das Spiel seinerseits zur Nummer 1 im deutschen Twitch gemacht.

Maurice Weber, Strategie-König der GameStar, bereitete sich auf den Release von Kingdom Come: Deliverance 2 vor, indem er zum allerersten Mal den Vorgänger zockte. Das RPG hatte hierzulande in Erwartung auf den zweiten Teil einen Zuwachs von 589 %, zu dem Maurice mit 44 % der gesamten Watchtime beitrug.

Das Survival-Spiel Project Zomboid konnte im Januar gleich mehrere hochrangige deutsche Streamer anlocken und verzeichnete ein Wachstum von 543 %. Die höchste Watchtime machte die Gaming-Gruppe PietSmiet aus, während HandOfBlood die meisten Zuschauer erreichte.

Die Twitch-Streamer Zarbex und Schradin, die 2024 die Shooting-Stars der deutschen Szene waren, verschlug es im Januar in den Wald. Ihre Abenteuer in Sons of the Forest verschafften dem Survival-Spiel einen Zuwachs von 287 %. Zarbex allein machte 62 % der Watchtime aus, zusammen waren die beiden sogar für 80 % der gesehenen Stunden verantwortlich (via SullyGnome).

Immer wieder zeigt sich, dass Content Creator einen spürbaren Einfluss auf Spiele haben – gerade bei Games, die unter anderen Umständen vielleicht unter dem Radar der Spieler bleiben würden. Twitch-Streamer machen seltsame Spiele für 24-Stunden berühmt und die Zuschauer lieben es