Ein Aufbau-Spiel auf Steam begeistert seit Jahren zehntausende Spieler – Trymacs erklärt, warum es gefährlich ist

Factorio begeistert täglich zehntausende Spieler. Doch der bekannte deutsche Streamer Trymacs erzählt nun in einer Anekdote, warum das auch gefährlich sein kann. Denn ihn habe die Sucht nach dem Spiel total erwischt.

Was ist das für ein Spiel? In Factorio baut ihr entweder allein oder mit anderen Spielern eine Fabrik auf, baut Ressourcen ab und automatisiert die Produktion. Irgendwann wollt ihr schließlich eine Rakete bauen, um den Planeten zu verlassen.

Auf Steam begeistert das Spiel seit Jahren: Auch jetzt noch spielen das Spiel täglich zehntausende Spieler (via steamdb.info). Mit seiner neuen Erweiterung hatte Factorio seine Spielerzahlen sogar kurz verfünffacht, mittlerweile haben sich die Zahlen zwischen 30.000 und 40.000 täglichen Spielern eingependelt.

Schaut man sich die kürzlichen Rezensionen auf Steam hat, stellt man schnell fest, dass etliche Rezensenten hunderte, wenn nicht sogar tausende Spiele mit Factorio verbracht haben. Doch der Twitch-Streamer Trymacs erklärt jetzt in einer Anekdote, wie schlimm die Sucht nach dem Spiel werden kann.

4 Tage lang jeweils 15 Stunden lang Factorio: „Bro, das ist crazy süchtig“

Das erzählt Trymacs: In einem Gespräch mit Twitch-Kollegen Rumathra erzählt er, dass er 4 Tage lang jeweils 15 Stunden lang Factorio gespielt habe. Als er sich abends ins Bett gelegt habe, habe er die Hand seiner Freundin genommen und weiterhin über Factorio nachgedacht. Seine Gedanken über das Spiel hätten ihn bis ins Bett verfolgt. Er selbst meint darüber: „Bro, das ist crazy süchtig.“

Das rund eine Minute lange Gespräch findet ihr auf YouTube.com. Hier erzählt er:

Das ist so passiert. Ihr seht ja hier zum Beispiel, Leute, wie absolut perfekt die Förderbänder eine gemeinsame Kurve nehmen. Ich hab mich nach 4 Tagen hintereinander 15 Stunden Factorio ins Bett gelegt, neben meine Freundin, ihre Hand genommen und dann dachte ich mir, wie perfekt meine Finger ineinander laufen um die Kurve. Ich hab das gut gebaut, wie die Förderbänder im Spiel. Ich hab die Hand meiner Freundin genommen und dachte, meine Finger sind Förderbänder, die sich perfekt anfügen. Bro, das ist crazy süchtig.

Mittlerweile spielt Trymacs nicht mehr nur Factorio. Schaut man auf Twitch und auf YouTube, dann hat er die vergangen Tage wieder den Shooter Fortnite gezockt.

