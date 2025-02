Österreichischer ARPG-Experte erklärt, wie ihr euer Gold in Path of Exile 2 am besten nutzt

In Path of Exile 2 sitzen viele Spieler auf Bergen von Gold, weil es nur wenig nützliche Wege gibt, die Währung zu verbrauchen. Ein YouTuber aus Österreich erklärt nun, wie ihr euer Gold am besten nutzt.

Um wen geht es? Der österreichische YouTuber Jessirocks beschäftigt sich schon lange mit ARPGs wie Diablo 4, Last Epoch oder zuletzt Path of Exile 2. Auf Twitch folgen ihm über 230.000 Menschen und auf YouTube fast 40.000. In seinen Videos zeigt er den Spielern Tipps und Tricks oder spricht Themen an, die der Community auf der Seele brennen.

In einem neuen Video auf YouTube erklärt er, wie man das Gold in Path of Exile 2 richtig nutzt, um daraus wertvolle Items zu machen.

Auch bei dieser Methode kann sich der Besuch bei einem NPC auszahlen:

So nutzt ihr euer Gold richtig

Was macht man am besten mit dem Gold? Wenn ihr Gold übrig habt, das ihr gar nicht verwendet, könnt ihr es bei NPC Alva in zufällige Items umtauschen. Wie der YouTuber erklärt, lohnen sich hier vor allem die Amulette. Mit dem Tausch könnt ihr aus eurem überschüssigen Gold richtig viele Währungsitems machen. So holt ihr laut Jessirocks das Beste heraus:

Geht in Akt 3 (Cruel) und sucht NPC Alva auf

Kauf so viele Amulette wie ihr wollt

Verwendet Aufwertungs-Orbs, um eure Amulette auf den gelben Seltenheitsgrad zu bringen

Legt eure Ausbeute in ein Lagerfach

Verwendet die Suchfunktion am unteren Rand des Lagerfachs, um die Items nach guten Attributen zu sortieren

Upgradet die Items mit guten Stats mit Exalt Orbs, um sie richtig wertvoll zu machen

Verkauft passende Items auf dem Handelsmarkt für 1 Divine Orb

Falls ihr wegen eines Items sofort dutzende Nachrichten erhaltet, ist dieses Item wohl mehr wert

Passt dementsprechend den Preis an

Welche Attribute sind überhaupt wertvoll? In Path of Exile 2 gelten nur ganz bestimmte Stats als richtig gut. Laut Reddit sind die folgenden Attribute für Amulette perfekt:

Level aller Zauber- / Minion- / Nahkampf- / Projektil-Skills +2 oder +3

Spirit zwischen 43 und 50

Erhöhter Zauberschaden zwischen 23 % und 30 %

Maximales Mana erhöht zwischen 150 und 189 oder zwischen 7 % und 10 %

Maximales Leben erhöht zwischen 100 und 149

Erhöhte Intelligenz / Stärke / Geschicklichkeit zwischen 25 und 33

Erhöhte Resistenz gegen die Elemente Feuer, Blitz und Eis 31 % – 45 %

Erhöhter Widerstand gegen Chaos-Schaden 20 % – 27 %

Seltenheit gefundener Items erhöht 21 % – 32 %

Alle Attributes um 19 – 24 erhöht

Erhöhte Zaubergeschwindigkeit 21 % – 28 %

Manaregenerationsrate erhöht um 50 % – 69 %

Sollte euer Amulett eines dieser Attribute haben, lohnt sich die Verzauberung mit Exalt Orbs, um noch weitere Stats auf das Item zu zaubern.

Was geschieht mit schlechten Amuletten? Amulette, die über keine guten Werte verfügen, müsst ihr nicht einfach wegschmeißen. Verwandelt 3 eurer schlechten Amulette am besten an der „Reforging Bench“ zu einem neuen Amulett und führt die oben aufgeführten Schritte erneut durch.

Wenn ihr alles erledigt habt, habt ihr aus eurem überschüssigen Gold mit etwas Glück einige Divine Orbs erwirtschaftet. Auch Uniques können bei euren Amuletten dabei sein. Hier lohnt sich eine kleine Recherche nach dem eigentlichen Preis, denn hier kann ein echter Jackpot warten. Wenn ihr lieber Ringe sammelt, haben wir hier den perfekten Guide für euch: 8 Ringe in Path of Exile 2, die ihr niemals liegen lassen dürft