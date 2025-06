„Wir brauchen mehr Spiele wie diese!“: Expedition 33 erhält Lob von den Machern von Witcher 4 und Death Stranding

Clair Obscur: Expedition 33 kommt nicht nur bei der Community gut an, sondern auch bei anderen Spieleentwicklern.

Von wem erhält Clair Obscur: Expedition 33 Zuspruch? Clair Obscur: Expedition 33 kommt nicht nur bei seinen Spielern extrem gut an, schließlich steht das Spiel auf Steam bei „Äußerst positiv“, sondern auch bei anderen Entwicklerstudios. Sowohl Hideo Kojima als auch der Community Director Marcin Momot von CD Projekt Red hatten nun positive Worte für das Spiel und seine Entwickler übrig.

Clair Obscur ist so gut, dass Spieler traurig sind, es durchgespielt zu haben:

„Das ist meine Idealvorstellung“

Was sagt Marcin Momot von CD Projekt Red zu dem Spiel? Auf X postete Marcin Momot seine kurze Einschätzung zu Expedition 33, nachdem er es durchgespielt hatte. Er lobt die Charaktere, das spaßige Gameplay und die Musik. Außerdem meint er: „Wir brauchen mehr Spiele wie diese!“, und „Brillant! Es muss in den Gesprächen als GOTY sein!“

Was sagt Hideo Kojima zu Expedition 33? Der Schöpfer von unter anderem der Metal-Gear-Reihe, Death Stranding und P.T. lobte vor allem die geringe Größe des Entwicklerteams von Expedition 33. Sandfall Interactive, das Studio hinter dem Spiel, besteht aus einem Team von etwas mehr als 30 Mitarbeitern.

Hideo Kojima meinte in einem Interview mit Dexerto: „Sie haben nur etwa 33 Teammitglieder und einen Hund. Das ist meine Idealvorstellung, wenn ich etwas mit einem Team entwickle.“ Weiter führt er aus, dass etwas in einem größeren Team manchmal nicht so klappen würde, wie man es sich am Anfang gedacht hatte, einfach weil so viele Menschen an einem Projekt mitarbeiten.

