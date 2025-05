Clair Obscur: Expedition 33 sollte von Anfang an einen DLC bekommen, aber durch den unfassbaren Erfolg ist jetzt alles anders

Das Team von Sandfall Interactive hatte laut Game Director Gillaume Broche von Anfang an vor, für Clair Obscur einen DLC zu veröffentlichen. Doch durch den unerwarteten Erfolg haben sich die Dinge geändert und müssen überdacht werden.

Was für einen Erfolg hatte Clair Obscur? Als das Spiel am 24. April 2025 erschien, hätten nicht mal die Entwickler mit solch einem Erfolg gerechnet. Innerhalb kurzer Zeit verkaufte sich das Spiel mehrere Millionen Mal und heimst bis heute auf Metacritic eine Wertung von 9,7 / 10 möglichen Punkten bei 13.461 Nutzerwertungen ein (Stand: 24. Mai 2025 um 10:00 Uhr).

Auf Steam steht das Spiel derweil bei „Äußerst Positiv“ mit rund 95 % positiven Rezensionen von 64.543 Spielern (Stand: 24. Mai 2025 um 10:00 Uhr). Auch der Soundtrack schlug ein wie eine Bombe und sicherte sich Rekorde. In unserem Test konnten vor allem die tiefgreifende Story sowie das innovative Gameplay glänzen und haben sich in unser Herz gebrannt.

Doch dieser Erfolg sorgt nun dafür, dass das Teams aus 32+1 Entwicklern (die +1 ist Hund Monoco, via Reddit) den DLC, den sie schon von Beginn an für das Spiel geplant hatten, überdenken.

„Eigentlich hatten wir von Anfang an Pläne, DLC zu veröffentlichen.“

Was ändert der große Erfolg an den Plänen? In einem Interview mit dem japanischen Magazin denfaminicogamer erklärte Game Director Gillaume Broche auf die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass aufgrund des Erfolges DLCs veröffentlicht werden, dass diese Pläne von Anfang an bestanden hatten:

„Eigentlich hatten wir von Anfang an Pläne, DLC zu veröffentlichen. Die Resonanz hat unsere Erwartungen jedoch bei weitem übertroffen, sodass wir unser weiteres Vorgehen überdenken müssen. Bitte bleiben Sie für weitere Updates dran.“

Dass es also mindestens einen DLC geben wird, steht offenbar außer Frage. Lediglich wie das Entwicklerteam das Thema angehen will, wird durch den unerwarteten Erfolg noch einmal überdacht. Es ist also möglich, dass es sogar mehrere DLCs oder besonders große Erweiterungen geben wird. Derzeit sei alles offen.

Während an Ideen und Plänen für das weitere Vorgehen gewerkelt wird, arbeite das Team hart daran, das Basisspiel zu optimieren, bevor man neuen Content integrieren würde (via Washington Post – möglicherweise Paywall). Man wolle den Spielern ein möglichst perfektes Ergebnis liefern.

