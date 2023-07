Spieler finden kontroverse Änderung an Quests in ESO, sind verärgert, wollen mit dem MMORPG aufhören

Im MMORPG The Elder Scrolls Online ist das Erledigen der Bestrebungen eine beliebte Aufgabe und für viele Spieler ein Grund, sich täglich einzuloggen. Jetzt soll sich etwas an dem System ändern und Spieler äußern, dass dies ein Grund sei, mit dem Spiel aufzuhören.

Am 5. Juni ist das neue DLC „Necrom“ für The Elder Scrolls erschienen und bietet unter anderem neuen Story-Content, neue Gebiete, neue Gefährten und einen Raid.

Zuletzt wurde das Quest-System im Spiel überarbeitet und sollte so besonders für Anfänger übersichtlicher sein.

Aktuell werden Änderungen an den Bestrebungen vorgenommen, die eine sehr beliebte Beschäftigung für Spieler von The Elder Scrolls Online sind.

In dem Forum des PTS (Public Test Server) wurden Screenshots gepostet, die die neuen wöchentlichen und täglichen Aufgaben (Bestrebungen) in The Elder Scrolls Online zeigen. Spieler merken an, dass diese Bestrebungen nun komplexer abzuschließen seien, auch bringen sie weniger Siegel ein.

Statt 45 Siegel nur noch 3 pro Tag

Was sind das für Aufgaben? Bestrebungen sind wöchentliche und tägliche Aufgaben, die Spieler in The Elder Scrolls Online zum Sammeln von Siegeln erledigen können. Die Siegel können wiederum gegen Items im Shop getauscht werden. Dort bekommt man unter anderem Reittiere, die ungefähr 8.000 Siegel kosten.

Was zeigt das Bild? In einem Post in dem Subreddit von The Elder Scrolls Online sieht man eine Auflistung von täglichen Bestrebungen. Unter anderem gibt es die Aufgaben, einen Drachen zu besiegen, einen ganz bestimmten Dungeon zu meistern, statt irgendeinen, oder sich mit einem Gildenmitglied auf die Schlachtfelder zu begeben (via Reddit).

Für diese knackigen Bestrebungen bekommt man jeweils aber nur noch 1 Siegel, also mickrige 3 pro Tag, statt 45. Für die wöchentlichen Bestrebungen bekommen die Spieler nur noch 2 Siegel für eine mögliche Aufgabe pro Woche, statt 210 (via PTS Forum).

Hier seht ihr eine Übersicht der Bestrebungen auf dem Test Server:

„Ein weiterer Grund zu kündigen“

Wie reagieren die Spieler? Ein Großteil der Spieler merkt an, dass das Sammeln der Siegel nun viel schwieriger sei und somit auch der Tausch gegen Items im Shop. Für viele lohne sich das tägliche Einloggen dafür nicht mehr.

Ein paar Meinungen lest ihr hier:

Cerbinol: „Es ist unmöglich, dass sie sich das ansehen und denken, das sei besser, auf keinen Fall.“ (via Reddit)

TempestM antwortet darauf: „Es ist besser … für ihren Kronen-Shop.“ (via Reddit)

KatarinaLuv: „Ein weiterer Grund für mich, zu kündigen und mein Abonnement zu beenden.“ (via Reddit)

Telle74: „Versuchen sie absichtlich, die Leute dazu zu bringen, das Spiel aufzugeben.“ (via Reddit)

tomofhyrule: „Wir brauchen keine spezifischen Dungeons. […] Wir brauchen keine spezifischen Weltereignisse.“ (via PTS Forum)

Caligamy_ESO: „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich mich nicht anmelden werde, wenn ich mir DIESE Liste der Bestrebungen ansehe.“ (via PTS Forum)

Im Forum wird zusätzlich angemerkt, dass manche Dungeons in den Bestrebungen Inhalte aus bestimmten DLCs erfordern und so nicht für jeden machbar sind. Zudem schränkt das System die Auswahl der ohnehin schon komplexen Aufgaben ein, da man nicht einfach irgendeinen Dungeon machen kann, um die Aufgabe abzuschließen.

Auch ist es für Spieler, die eher solo spielen, schwierig, die Bestrebungen abzuschließen, insbesondere wenn sie kein Mitglied in einer Gilde sind. Dann ist es fast schon einfacher, sich die Items im Shop mit der Ingame-Währung oder Echtgeld zu kaufen.

Falls ihr nach einer Alternative für The Elder Scrolls sucht, hat das Jahr 2023 zum Glück einiges zu bieten:

