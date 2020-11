ESO-Spieler fällt unendlich lang ins Nichts – Community lacht ihn aus

In The Elder Scrolls Online kommt es immer wieder zu witzigen und bizarren Vorkommnissen. Das musste in wagemutiger Khajiit letztens erfahren, als er an der falschen stelle einen Sprung wagte. Seine unbedachte Tat brachte ihm allerlei freundlichen Spott der Community ein.

Was ist passiert? Der reddit-User und ESO-Spieler namens BanishedOcean, der einen Kahjiit spielt, war in der Region Schnittermark unterwegs. Dort gibt es am Ende der regionalen Story einen Ausflug in eine externe Ebene außerhalb von Tamriel. Es handelt sich um schwebende Ruinen im Nichts.

Da BanishedOcean wie gesagt einen neugierigen Katzenmenschen spielte, konnte er wohl nicht anders, als sich zu fragen „Was passiert wohl, wenn dieser hier in die Tiefe springt?“ Gedacht, getan und so sprang Khajiit mutig ins Nichts.

In einem reddit-Video mit dem trefflichen Titel „Ich war nicht darauf vorbereitet, das meine Taten Konsequenzen haben“ seht ihr dann, was als Nächstes passiert ist.

Springt niemals ins Nichts!

Was ist passiert? Wie ihr im Video sehen konntet, fiel BanishedOcean. Und er fiel und fiel und fiel. Irgendwann waren die schwebenden Ruinen in der Ferne verschwunden, aber immer noch fiel der arme Kater ins Nichts. Anstatt irgendwann einmal vom Spiel erlöst zu werden, schien ESO es einfach hinzunehmen, dass diese spezielle Spielfigur jetzt auf ewig im Fall befindlich wäre.

Wie sind die Reaktionen? Die ESO-Spieler, die das Schicksal von BanishedOcean auf reddit mitbekamen, waren davon erheitert und gaben sogleich freche Kommentare ab:

Taylor_made2 sieht Großes voraus: „Genau auf diese Art wurde Tiber Septim ein Gott!“

Keroth sieht in der Sache Meme-Potenzial: „Füge hier das „Ok, ich weiß nicht, was ich erwartet habe“-Meme ein.“

Nayrael hat nur Mitleid mit dem Khajiit: „Die Legenden berichten, dass dieser hier immer noch durch die Unendlichkeit von Kalthafen fällt. Nicht einmal Azurah kann ihm jetzt noch helfen.“

Gingerbeardly hingegen sieht das alles als Hommage an den ewigen Fall von Gandalf durch den Berg in Moria im Herrn der Ringe: „Besiege den Balrog am Grund und komme wieder als BanishedOcean, der Weiße!“

JustSnilloc hatte ein ähnliches Schicksal einst erlitten: „Mir ist sowas mal in Cyrodiil passiert. Ich konnte nix mehr machen, außer den Support kontaktieren, der meinen Charakter dann manuell wieder in die Welt verschoben hat.“

Fällt Khajiit immer noch? Das Schicksal des letzten reddit-Users teilte BanishedOcean jedoch am Ende nicht. Er ließ sich noch gut eine halbe Stunde fallen, weil er wissen wollte, was passiert. Doch es passierte wohl nichts mehr, außer, dass irgendwann auch die Sterne verschwanden und er komplett im Nichts war. Dann wurde es ihm zu blöd und er teleportierte sich einfach in sein gemütliches Katzenhaus zurück.

Dort wird er wohl tun, was Khajiit immer tun, um sich zu entspannen: Sich mit Drogen zudröhnen.

