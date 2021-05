ESO hat ein Problem mit Tanks in Dungeons – Ein Spieler erklärt, warum

Ein Spieler des MMORPGs The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) erklärte, warum immer weniger Lust darauf haben, einen Tank zu spielen. Grund sind die unerfahrenen Mitstreiter, mit denen man per Zufall zusammengewürfelt wird.

Was meinte der Spieler? Giant_Cosmic_Fart schrieb, dass er als Tank einen Veteranen-Dungeonrun vom Schwarzherz Unterschlupf machen wollte (via reddit). Per PUG (Pick Up Group) spielte er mit zwei Damage Dealern zusammen, die er nicht kannte.

Zunächst freute er sich, weil diese Gruppenzusammensetzung eigentlich ziemlich effektiv ist. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die beiden Mitspieler wenig Erfahrung mit ESO hatten und nicht wirklich wussten, wie sie ihre Rolle effektiv zu spielen hatten.

Die Damage Dealer, die eigentlich für hohen Schaden zuständig sein sollten, konnten kaum etwas gegen die Feinde ausrichten. Sie beschwerten sich sogar noch über den Tank. Als auch der Bosskampf zu einem Desaster wurde, verließ der reddit-Nutzer das Spiel, da er keinen Sinn mehr darin sah.

In diesem Video seht ihr einen guten Run durch den Schwarzherz Unterschlupf:

Unerfahrene ESO-Spieler verderben den Veteranen den Spaß

Was ist das Problem? PUG beschreibt in ESO die Möglichkeit, einfach mit zufälligen Spielern eine Gruppe zu bilden, um beispielsweise mal schnell einen Dungeon-Run zu machen. Allerdings trifft man dabei ab und zu auf Spieler, die wenig Erfahrung mit The Elder Scrolls Online haben.

Gerade für die Dungeons und Prüfungen ist es aber wichtig, eine gute Gruppe zu haben, bei der jeder genau weiß, was er zu tun hat. Jeder Spieler muss seine Rolle effektiv spielen und einen Build haben, der genau ausgeknobelt ist und perfekt zu den übernommenen Aufgaben passt.

Ist das nicht der Fall, dann fällt es extrem schwer, die Aufgaben zu meistern. Oft fühlen sich die Veteranen dann noch wie Lehrer, welche die wenig erfahrenen Spieler nebenbei anleiten müssen. Das wäre grundsätzlich nicht so schlimm, würde das nicht in genau den Situationen passieren, in denen man sich aufeinander verlassen muss und eigentlich keine Zeit hat, den Lehrer zu spielen.

Der reddit-Nutzer PartyHatFrogs kann dies nachvollziehen und führt als Antwort auf seinen reddit-Beitrag noch ein weiteres Problem an der Situation an:

Ein weiterer Punkt – und das ist es, was mich wirklich vom “Pugging” abgehalten hat – ist die Einstellung, die man bei unerfahrenen Spielern antrifft. Ich hatte wirklich viel Spaß dabei, Spielern, die mit einem Veteran-DLC-Dungeon nicht vertraut waren, etwas beizubringen, oder bei der Veröffentlichung blind hineinzugehen und die Mechaniken gemeinsam herauszufinden. Sie sind so aufgeregt, endlich ihren Zaan-Helm oder vDoM-Skin zu bekommen! Aber immer wieder lande ich bei Spielern, die absolut keine Rücksicht auf den Rest der Gruppe nehmen. Ob ihr es glaubt oder nicht, 1000+ Champions, die durch Dungeons dampfen, sind nicht die einzigen “toxischen Spieler”. Es sind auch unerfahrene Spieler mit niedrigen Champion-Points, die sich weigern, die Mechaniken zu befolgen, nachdem sie erklärt wurden oder die sich nicht bemühen, ihre Fertigkeiten an den Kampf anzupassen und sich anzupassen, wenn das, was sie benutzen, nicht ausreicht.

ESO und die Leiden eines Tanks

Das beschriebene Problem ist nicht zu verwechseln mit den Fake-Tanks, die in ESO ebenfalls nerven können. Dabei melden sich Spieler als Tanks für Gruppen an, obwohl sie eigentlich Damage Dealer sind. Grund hierfür ist, weil sie so schneller in Dungeons kommen.

Das Problem, das Giant_Cosmic_Fart anspricht ist, dass er als echter Tank mit unerfahrenen DDs zusammenspielen muss, was den Dungeon-Run problematisch und nervig macht. Wer mit einer eingespielten Gruppe unterwegs ist, bei der sich die Spieler kennen oder wer in einer Gilde aktiv ist, der hat dieses Problem nicht. Es geht hier rein um die schnelle Gruppenbildung mit zufälligen Spielern.

Warum ist das gerade für Tanks ein Problem? Als Tank will man die Damage Dealer beschützen, zieht die Feinde auf sich, lenkt den Schaden ab. Mit unerfahrenen Spieler zusammenzuspielen kann es aber mit sich bringen, dass die Damage Dealer – wie im Beispiel von Giant_Comisc_Fart – kaum Schaden verursachen. Das liegt daran, dass die Builds nicht effektiv geskillt wurden und dass die Charaktere keine passenden und guten Waffen und Rüstungen einsetzen.

Dann muss der Tank zusätzlich die Rolle eines Damage Dealers übernehmen, was gar nicht seine Aufgabe ist. Das kann natürlich zu Frust führen.

Wer sich einen Tank als Charakter aussucht, der will auch diese Rolle spielen und nicht noch ein Damage Dealer sein. Vor allem dann nicht, wenn es diese Rolle in der Gruppe eigentlich schon gibt.

Das fordern die Spieler: Spieler sind der Meinung, dass ESO gerade Neulinge einfach besser ins Spiel einführen müsste. Das Spiel sollte ihnen näher bringen, wie sie ihre Klasse effektiv spielen, damit sie in Gruppen auch wichtig und nützlich sind.

PartyHatFrogs bringt es auf den Punkt:

Das Spiel leistet schreckliche Arbeit darin, zu lehren und Spieler auf alles entfernt Anspruchsvolle vorzubereiten.

Das rollt den ewig währenden Konflikt zwischen den Spielern wieder auf, die unbedingt effizient sein möchten, und den Spielern, die vor allem Spaß in einem MMORPG haben möchten. Mehr dazu lest ihr in dieser Kolumne:

Ist Effizienz in einem MMORPG wichtiger als Spaß am Abenteuer zu haben?

Wie seht ihr die Problematik in ESO? Oder auch in anderen MMORPGs? Oder sind die beiden reddit-Nutzer einfach zu kritisch?