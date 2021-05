ESO: So findet ihr alle Himmelsscherben in Cyrodiil

Himmelsscherben findet ihr im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) überall in der Spielwelt. Sogar im PvP-Gebiet Cyrodiil. Wir verraten euch, wo ihr suchen müsst.

Was sind Himmelsscherben? Himmelsscherben (Skyshards) sind in The Elder Scrolls Online sehr nützlich. Denn findet ihr diese, dann bekommt ihr für je drei Scherben einen extra Fertigkeitspunkt, den ihr für euren Build nutzt. So wird euer Held schnell besser und kann es mit den gefährlicheren Monstern aufnehmen.

Himmelsscherben gibt es sogar im PvP-Gebiet Cyrodiil. Hier müsst ihr aber besonders vorsichtig vorgehen, um nicht einigen feindlichen Spielern in die Arme zu laufen. Dennoch lohnt es sich, nach den Scherben zu suchen.

Wir zeigen euch anhand von Karten, wo ihr die Himmelsscherben findet und nennen euch die Hinweise, auf die ihr achten müsst.

Pro Allianzgebiet in Cyrodiil gibt es 15 Scherben. Diese bringen euch aber nicht nur Skillpunkte ein, sondern auch Errungenschaften.

Hier müsst ihr die Himmelsscherben suchen

Dolchsturz-Bündnis im nordwestlichen Cyrodiil

1 Nähert euch der südlichen Schriftrolle.

2 Über Ni-Mohks Fällen.

3 Nahe des fließenden Feuers.

4 Zierde eines nordischen Anwesens.

5 Eine Opfergabe der Priorei.

6 Über einem zerfallenden Kaiserreich.

7 Heim des ziegengesichtigen Altars.

8 Sucht nahe den Klippen… Klippen… Klippen…

9 Wohin ein nach Ruinen suchender Khajiit nicht kam.

10 Die krönende Errungenschaft der Banditen.

11 Inmitten des Klackerns von klappernden Knochen.

12 Vampire lauern, wo Elfen einst lebten.

13 In einer Höhle blutroter Schätze.

14 Von gefrorenen Pilzen umgeben.

15 Verhüllt und vergraben.

Errungenschaft: Himmelsscherbenjäger des nordwestlichen Cyrodiils

Ebenherz-Pakt im nordöstlichen Cyrodiil

1 Nahe der Schriftrolle der geheimen königlichen Silbe.

2 Strickleitern hängen südlich von Ghartok.

3 Hält das Korn am Leben.

4 Von einer zerstörten Tempelhalle bewahrt.

5 Der Arvinas’ Stolz.

6 Bäume am Blauweg stürzen hinab.

7 Wo gebundene Geister Wachen.

8 Sanfte Schwingen weben Gewänder im Chor.

9 Ein verkeilter Brunnen in Sedor.

10 Von der Bluthand zertrümmert.

11 Das vergrabene Geheimnis des Monarchen.

12 Genießt das ordentliche Wälzen im Schlamm.

13 Genährt von einem amphibiösen Gastgeber.

14 Rauschendes Wasser in den Tiefen.

15 Von Angesicht zu Angesicht mit dem Gesichtslosen.

Errungenschaft: Himmelsscherbenjäger des nordöstlichen Cyrodiils

Extra: Berggipfel im nordöstlichen Cyrodiil

Ihr findet diese Scherbe auf einem Berg und bekommt dafür eine extra Errungenschaft: Himmelsscherbenjäger der Berge. Das Video zeigt euch, wo genau ihr suchen müsst:

Aldmeri-Dominion im südlichen Cyrodiil

1 Im Blick von Mnem.

2 Beim Aufstieg Richtung Prophezeiung und Dämmerung.

3 Bei der Gründung einer neuen Stadt behilflich.

4 Zahn von Jone oder Jode.

5 Eine zerstörte Spitze zeigt nördlich zum Turm.

6 Der Widerhall von Äxten im Osten.

7 Auf hölzernen Fingern.

8 Krone einer Ruine zwischen drei Kastellen.

9 Wo die Schützen der Acht trainieren.

10 Sechsbeinige Attentäter durchschreiten die Höhle.

11 Der Preis der Schwarzen Dolche.

12 Im Gesang der Halme.

13 Wandelt auf des Schattens Pfad.

14 Am Ende einer unruhigen Straße.

15 Wo sich Bären und Oger vergraben.

Errungenschaft: Himmelsscherbenjäger des südlichen Cyrodiils

Ihr sucht die auf der Karte markierten Orte auf und haltet Ausschau nach der Scherbe. Dabei handelt es sich um einen aus dem Boden sprießenden Kristall, der ein bläuliches Leuchten in den Himmel abstrahlt. Berührt die Scherbe und sie gilt als gefunden.

Habt ihr schon alle Himmelsscherben in ESO gefunden?

