Am 12. März ist das MMORPG Bless Unleashed für die Xbox One gestartet. Inzwischen haben sich einige Spieler eine Meinung gebildet, die wir euch mitteilen.

Was ist Bless Unleashed? Das MMORPG wurde von Neowiz entwickelt, die auch schon Bless Online für PC veröffentlichten. Bless Online ist jedoch inzwischen eingestellt worden. Das neue Spiel ist keine Portierung der PC-Variante, sondern eine Neuentwicklung für die Xbox One. Allerdings nutzt es dieselbe Lore wie Bless Online und spielt in derselben Welt.

Bless Unleashed bietet den Spielern zufolge Standard-MMORPG-Kost.

Ein MMORPG, das ganz „ok“ ist

Wie kommt das Spiel an? Der Headstart hat zwar für einige Kritik gesorgt, weil die Spieler für nur zwei Wochen Frühzugang Geld bezahlen sollten, dennoch berichteten die ersten Spieler – sogar schon während der Beta – von einem überraschend guten MMORPG.

Nun kamen nach dem offiziellen Start weitere Stimmen dazu. Auch laut diesen ist Bless Unleashed besser als befürchtet. Ein Highlight im Genre sollte aber niemand erwarten. Es gibt zudem Berichte von technischen Problemen, darunter Bugs in Quests und schlechter Performance sowie Netzwerkproblemen.

BatemaninAccounting meint auf Reddit: „Bless Unleashed ist ein lustiges kleines Nischen-MMOG, das aufgrund eines Mangels an Polishings zu Beginn und zur Mitte des Spiels schnell vergessen werden könnte.“

FeudalFavorableness stimmt zu: „Das Spiel ist schon ok aber ich denke, es wird wie bei allen Free2Play-MMOs ablaufen. Es bekommt eine Nischen-Community, die gerade dazu ausreicht, um das Spiel am Laufen zu halten.“

RICKYSPANIH erklärt: „Ich finde einfach nicht ins Spiel. Die Geschichte interessiert mich nicht und die Kämpfe fühlen sich nicht richtig an. Es kommt nie wirklich in Gang. Daher lege ich es erst mal zur Seite.“

jfall1993 sieht das anders: „Die Story ist fantastisch! Hört auf, eure PC-Systeme für die technischen Probleme und die Verbindung verantwortlich zu machen.“

In einem Video zeigt euch Youtuber Cryy, wie er Bless Unleashed spielt. Cryy ist ein bekannter Youtuber, der viele MMORPGs spielt, dabei in Dark and Light als besonderer Experte gilt. Er schaut sich gerne mal neue Spiele an und bietet stets fundierte Analysen. Cryy erklärt euch, was gut ist und was ihm nicht so sehr gefällt. Er fasst die Probleme des MMORPGs gut zusammen:

Die Entwickler sind am Zug

Was kann man also über das MMORPG sagen? Bless ist nicht so schlecht, wie manche im Vorfeld befürchtet haben. Der Start ist aktuell noch von ein paar Problemen geplagt, was aber selbst bei anderen MMORPGs vorkommt.

Allerdings fehlt Bless Unleashed offenbar das große Feature, das es von anderen Genre-Vertretern abhebt. Es ist laut Spielern einfach „ok“ und ganz nett. Das jedoch könnte nicht ausreichen, um die Spieler auf längere Sicht zu motivieren. Man spielt es, hat seinen Spaß, legt es beiseite und es könnte genauso schnell wieder vergessen sein, wie es aufgetaucht ist.

Die Entwickler entscheiden jetzt mit Content-Updates, was sie aus Bless Unleashed machen. Regelmäßige Updates mit guten Inhalten ist das, was ein MMORPG braucht, um die Spieler auf lange Sicht zu motivieren.

Was ist jetzt nötig? Bless Unleashed sollte zunächst mal technisch auf einen guten Stand gebracht werden, damit die Spieler problemlos spielen können. Anschließend sind regelmäßige Content-Updates nötig, die motivieren und die Community bei Laune halten.

Diese Updates sollten zudem Inhalte mit sich bringen, durch welche sich das MMORPG von anderen Genre-Vertreter abheben kann. Neue, interessante Features, spannende Ideen, etwas, das man mit Bless Unleashed in Verbindung bringt. So könnte das MMORPG eine lange Zeit laufen und eine große Community generieren.