Der deutsche Survival-Hit Enshrouded begeistert Community mit großem Update und einem Angebot auf Steam

Schaut man sich die weiteren Kommentare an, findet man viel Lob für die Entwickler und vor allem Dank dafür, dass sie sich wirklich anhören, was die Spieler zu sagen haben. Auch bei diesem Update bitten die Entwickler wieder um Feedback, um es gegebenenfalls noch zu verbessern und anzupassen. Ebenfalls ein großes Update gibt es bei einem beliebten Koop-Shooter: Helldivers 2 bringt im August das bisher größte Update des Shooters – Es gibt endlich neue Gegner

Wie kommt das an? Bei der Community kommt dieses Update ziemlich gut an, wenn man sich die Kommentare (via YouTube ) unter dem Video anguckt. „Diese Entwickler sind S-Tier“, schreibt ein User in seinem Kommentar und bezieht sich damit darauf, dass Keen Games sich das Feedback und die Wünsche der Spieler wirklich zu Herzen zu nehmen scheint.

Was bringt das Update? Das Video gibt euch einen kleinen Einblick in die Neuerungen und Verbesserungen, die das Update von Enshrouded bringt. Alle genauen Informationen könnt ihr aber den Patch-Notes entnehmen.

Anfang des Jahres erschien das Survival-Spiel Enshrouded von dem deutschen Entwicklerstudio Keen Games. Das Spiel kam in der Community und unter Genre-Fans gut an und hatte schon im März über 2 Millionen Spieler.

