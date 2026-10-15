Enshrouded 1.0 Release: Uhrzeit, Status, Patch Notes und mehr zum Start im Live-Ticker

15:00 Uhr

Wichtig auch für alle, die zum 1.0-Release mit ihren Freunden spielen wollen: Ihr braucht derzeit leider noch das Spiel auf derselben Plattform.

Crossplay zwischen PC und PlayStation ist noch nicht möglich, für die Zukunft aber fest eingeplant. Einen Releasezeitpunkt für das Feature gibt es aber noch nicht.

14:40 Uhr

Kleiner Hinweis an diejenigen, die heute aus dem Early Access in die 1.0-Version wechseln:

Eure Skilltrees aus dem Early Access werden zurückgesetzt und ihr müsst die Punkte neu verteilen.

Wenn ihr euch, genau wie ich, euren derzeitigen Build nicht merken könnt, macht am besten vor 17:00 Uhr MESZ noch einen Screenshot davon. Dann könnt ihr schnellstmöglich wieder loslegen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen.

14:00 Uhr

Hallo zusammen! Heute geht es los und wir stürzen uns mit euch gemeinsam ins Miasma.

Um 17:00 Uhr MESZ feiert Enshrouded nach 2 Jahren Early Access mit der 1.0-Version seinen vollen Release.

Wir sind für euch live dabei, versorgen euch mit wichtigen Infos und haben ein Auge auf die Server.