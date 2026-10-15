Enshrouded 1.0 Release: Uhrzeit, Status, Patch Notes und mehr zum Start im Live-Ticker

Heute geht der deutsche Survival-Hit Enshrouded in seinen vollen Release. MeinMMO begleitet den Start für euch im Live-Ticker mit allem, was ihr wissen solltet.
Inhaltsverzeichnis:
- Live-Ticker
- Start-Uhrzeit
- Crossplay zwischen den Plattformen
- Spielstände aus dem Early Access
- Belohnungen für den Early Access
- Die wichtigsten Patch Notes für 1.0 auf Deutsch
Donnerstag, 15.10.2026
15:00 Uhr
Wichtig auch für alle, die zum 1.0-Release mit ihren Freunden spielen wollen: Ihr braucht derzeit leider noch das Spiel auf derselben Plattform.
Crossplay zwischen PC und PlayStation ist noch nicht möglich, für die Zukunft aber fest eingeplant. Einen Releasezeitpunkt für das Feature gibt es aber noch nicht.
14:40 Uhr
Kleiner Hinweis an diejenigen, die heute aus dem Early Access in die 1.0-Version wechseln:
Eure Skilltrees aus dem Early Access werden zurückgesetzt und ihr müsst die Punkte neu verteilen.
Wenn ihr euch, genau wie ich, euren derzeitigen Build nicht merken könnt, macht am besten vor 17:00 Uhr MESZ noch einen Screenshot davon. Dann könnt ihr schnellstmöglich wieder loslegen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen.
14:00 Uhr
Hallo zusammen! Heute geht es los und wir stürzen uns mit euch gemeinsam ins Miasma.
Um 17:00 Uhr MESZ feiert Enshrouded nach 2 Jahren Early Access mit der 1.0-Version seinen vollen Release.
Wir sind für euch live dabei, versorgen euch mit wichtigen Infos und haben ein Auge auf die Server.
Enshrouded 1.0: Alles zu Start-Uhrzeit, Crossplay und Belohnungen
Um wie viel Uhr ist Enshrouded spielbar? In Deutschland startet der volle Release heute um 17:00 Uhr MESZ. Andere Startzeiten findet ihr auf der passenden Karte:
Gibt es Crossplay, also kann man mit Freunden auf der anderen Plattform spielen? Leider nicht, zumindest nicht zum Launch. Die Entwickler haben Crossplay fest eingeplant, es gibt jedoch noch keinen festen Zeitpunkt, ab dem das Feature nutzbar sein soll.
Kann man Spielstände aus dem Early Access auch mit 1.0 nutzen? Definitiv. Eure gespeicherten Welten und Charaktere könnt ihr weiterhin nutzen.
Gibt es Belohnungen, wenn man Enshrouded im Early Access gespielt hat? Ja, ihr erhaltet 3 exklusive Deko-Gegenstände, die ihr auch in fremden Welten platzieren könnt:
- Eine 4 Meter hohe Statue mit dem Logo von Enshrouded
- Ein schickes Buch mit dem Enshrouded-E, das zwei Jahre auch als Logo für den Early Access gedient hat
- Ein Signalfeuer in Form des Enshrouded-Logos
Wie bekommt man die Belohnungen? Habt ihr Enshrouded im Early Access gekauft und gespielt, könnt ihr die Belohnungen im Menü unter dem Punkt „Add-Ons“ abholen.
Nach rund 2 Jahren können wir also endlich das komplette Spiel erleben und wieder etliche Stunden darin versenken. Doch ob das Kollegin und MeinMMO-Redakteurin Jasmin von ihrem Albtraum heilen wird? Wir werden es sehen: Nach 80 Stunden in Enshrouded bekämpfe ich meinen Erzfeind weiterhin nur vom Bett aus
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