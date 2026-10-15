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Enshrouded 1.0 Release: Uhrzeit, Status, Patch Notes und mehr zum Start im Live-Ticker

amehrwald Alexander Mehrwald Lesezeit 6 Minuten

Heute geht der deutsche Survival-Hit Enshrouded in seinen vollen Release. MeinMMO begleitet den Start für euch im Live-Ticker mit allem, was ihr wissen solltet.

Inhaltsverzeichnis:

Donnerstag, 15.10.2026

15:00 Uhr

Wichtig auch für alle, die zum 1.0-Release mit ihren Freunden spielen wollen: Ihr braucht derzeit leider noch das Spiel auf derselben Plattform.

Crossplay zwischen PC und PlayStation ist noch nicht möglich, für die Zukunft aber fest eingeplant. Einen Releasezeitpunkt für das Feature gibt es aber noch nicht.

14:40 Uhr

Kleiner Hinweis an diejenigen, die heute aus dem Early Access in die 1.0-Version wechseln:

Eure Skilltrees aus dem Early Access werden zurückgesetzt und ihr müsst die Punkte neu verteilen.

Wenn ihr euch, genau wie ich, euren derzeitigen Build nicht merken könnt, macht am besten vor 17:00 Uhr MESZ noch einen Screenshot davon. Dann könnt ihr schnellstmöglich wieder loslegen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen.

14:00 Uhr

Hallo zusammen! Heute geht es los und wir stürzen uns mit euch gemeinsam ins Miasma.

Um 17:00 Uhr MESZ feiert Enshrouded nach 2 Jahren Early Access mit der 1.0-Version seinen vollen Release.

Wir sind für euch live dabei, versorgen euch mit wichtigen Infos und haben ein Auge auf die Server.

Video starten
Enshrouded schürt Hype mit seinem Trailer zum 1.0-Release

Enshrouded 1.0: Alles zu Start-Uhrzeit, Crossplay und Belohnungen

Um wie viel Uhr ist Enshrouded spielbar? In Deutschland startet der volle Release heute um 17:00 Uhr MESZ. Andere Startzeiten findet ihr auf der passenden Karte:

Enshrouded Start Uhrzeiten
Hier seht ihr alle Startzeiten für Enshrouded.

Gibt es Crossplay, also kann man mit Freunden auf der anderen Plattform spielen? Leider nicht, zumindest nicht zum Launch. Die Entwickler haben Crossplay fest eingeplant, es gibt jedoch noch keinen festen Zeitpunkt, ab dem das Feature nutzbar sein soll.

Kann man Spielstände aus dem Early Access auch mit 1.0 nutzen? Definitiv. Eure gespeicherten Welten und Charaktere könnt ihr weiterhin nutzen.

Gibt es Belohnungen, wenn man Enshrouded im Early Access gespielt hat? Ja, ihr erhaltet 3 exklusive Deko-Gegenstände, die ihr auch in fremden Welten platzieren könnt:

  • Eine 4 Meter hohe Statue mit dem Logo von Enshrouded
  • Ein schickes Buch mit dem Enshrouded-E, das zwei Jahre auch als Logo für den Early Access gedient hat
  • Ein Signalfeuer in Form des Enshrouded-Logos

Wie bekommt man die Belohnungen? Habt ihr Enshrouded im Early Access gekauft und gespielt, könnt ihr die Belohnungen im Menü unter dem Punkt „Add-Ons“ abholen.

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Nach rund 2 Jahren können wir also endlich das komplette Spiel erleben und wieder etliche Stunden darin versenken. Doch ob das Kollegin und MeinMMO-Redakteurin Jasmin von ihrem Albtraum heilen wird? Wir werden es sehen: Nach 80 Stunden in Enshrouded bekämpfe ich meinen Erzfeind weiterhin nur vom Bett aus

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