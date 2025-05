Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Der Trailer zur 4. Season von Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 zeigt, was ihr alles erwarten könnt

Wir haben das plötzliche Ende von Ember Sword bereits kurz in unserem Format „ MMORPG-News in 2 Minuten “ aufgegriffen. Wenn ihr wissen wollt, was sich diese Woche sonst noch in der Welt der MMORPGs getan hat, findet ihr dort einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse.

Unklar ist, wie viel Geld die Community tatsächlich in Ember Sword investiert hat, und ob die Spieler ihr Geld zurückerstattet bekommen. Da es jedoch bislang keinen größeren Aufschrei geprellter Backer zu geben scheint, und ein Thread zum Thema auf Reddit nur zwei Kommentare erhielt, dürfte sich der finanzielle Verlust für die Fans wohl in Grenzen halten.

Parallel zum Abstellen der Server werden auch die Discord-Kanäle zum Spiel geschlossen. Laut den Entwicklern will man so Verwirrung oder mögliche Abzocken verhindern. Der offizielle Subreddit zu Ember Sword wurde ebenfalls privat gestellt und kann nur von bestätigten Mitgliedern aufgerufen werden.

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to