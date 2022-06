CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was haltet ihr vom Beruf E-Sportler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare

Was sagen die Eltern zu zekkens Karriere? Viele Eltern würden ihre Kinder gern in „stabilen und sicheren“ Berufen sehen. Der Bereich E-Sport wird häufig als „unsicherer Job“ angesehen und eher kritisch betrachtet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inzwischen feuert MamaZekken ihren Sohn und das XSET auch in den Social-Media-Kanälen an:

Zekken zockte zunächst viel mit Freunden und seinen Eltern: Gaming wurde zu einer Tätigkeit, welche die Familienbande stärkte. Zuerst spielte zekken viel CS:GO, am Release-Tag, am 2. Juni 2020, holte er sich dann Valorant und war Teil der ersten Teams. Letztlich schaffte er den professionellen Einstieg.

Dennoch ließ sein Vater zekken nicht gewinnen, mit der Begründung: „Im Leben lässt dich niemand gewinnen.“ Mit der Zeit entwickelte sich bei zekken ein großer Ehrgeiz in den Spielen. Das erklärt der Vater von zekken im Interview mit der E-Sport-Seite. (via dotesports )

Das war sein Einstieg in die Welt der Videospiele: In seiner Jugend spielte zekken oft mit seinem Vater Wii Sports und verlor viele Spiele. Oftmals reagierte der Junge frustriert auf seine Niederlagen. Manchmal weinte er sogar, erzählte sein Vater.

Insert

You are going to send email to