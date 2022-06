Twitch-Streamer kehrt nach 4 Jahren Pause zum E-Sport zurück – Hört nach 24 Stunden wieder auf

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es gerne in die Kommentare

Dota 2 ist mit Apex Legends zusammen einer der Hauptinhalte auf seinem Kanal. Allein in den letzten sieben Tagen streamte er 13 Stunden Dota 2 (via sullygnome.com ).

Es wird vermutet, dass die nächsten Spiele vorerst ein Ersatz in Team Empire einspringen wird. Das nächste Match für das Team wird am ersten Juli gegen PuckChamp stattfinden.

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Er meinte, er habe Probleme zu erfassen, was gerade im Spiel passiere. Deshalb würde er nicht so gut abschneiden, wie er es wolle. Er wolle nicht mehr professionell spielen und auch das Team nicht mit seiner Leistung hinunterziehen (via t.me ).

Wie begründete Illidan seinen Ausstieg? Illidan nannte in einem Post am 24. Juni über seinem Telegram-Kanal den Grund für seinen Ausstieg bei Team Empire.

Insert

You are going to send email to